Pátrání po letu 370 je oficiálně u konce, neuspěly ani soukromé firmy

Neštěstí Boeingu 777, který před více než čtyřmi lety na cestě do Pekingu zmizel ze všech letištních radarů, je od dnešního dne oficiálně nevyřešenou záhadou. Letadlo, na jehož palubu v Kuala Lumpur nastoupilo 239 pasažérů, se nepodařilo najít nejen vládním orgánům Malajsie, Číny a Austrálie, ale ani soukromým specialistům.

Tragédie se udála 8. března 2014. S letadlem, které v pořádku opustilo malajsijskou metropoli 41 minut po půlnoci, ztratily řídící linky veškerý kontakt zhruba hodinu poté. Neobdržely žádnou zprávu, nedorazila ani jedna žádost o pomoc. Poslední slova, která radary zachytily, byla ta pilotova: „V pořádku. Dobrou noc, 370.“

Podle vojenského radaru mělo letadlo zamířit na severovýchod, konkrétně přes Kambodžu a Vietnam. Pátrání, které mimochodem obsahovalo výpovědi dalších pilotů či lodních důstojníků, nicméně odhalilo, že se obří stroj neplánovaně vydal jinudy, a to k moři západně od Malajsie.



Najib Razak, malajsijský premiér, se později nechal slyšet, že letoun mohl změnit směr kvůli násilnému zásahu zevnitř. O možnosti úmyslného pádu se hovořilo i v pořadu 60 Minutes Australia, podle kterého byl na vině pilot Zaharie Ahmad Shah. "Zabil sebe a, bohužel, taky všechny ostatní na palubě. A udělal to úmyslně," tvrdí Larry Vance, kanadský expert na vzdušné havárie.



O týden později se veškerá pozornost pátrajících orgánů upřela k Indickému oceánu. Plocha, na které se pohřešovaný dopravní prostředek údajně mohl nalézat, byla rozšířena na tři milióny mil čtverečních, což je zhruba 1,5 % celé zeměkoule.

První pozitivní zprávy přišly na svět v dubnu 2015. Podvodní přístroje Číňanů a Australanů, pracující s ultrazvukovou frekvencí, zachytily signál, který mohl pocházet právě z vraku letadla. V místě se tak rozjelo rozsáhlé prohledávání, nenašlo se ale vůbec nic. Podvodní drony navíc zkoumaly – se stejným výsledkem – i dalších 120 tisíc kilometrů.

Patří MH370 minulosti?

Ačkoli se kousek od Madagaskaru později našel kus odpadu, který prý mohl patřit ztracenému stroji, v roce 2017 vyhlásily vlády Číny, Malajsie i Austrálie, že jejich veškeré snahy dospěly do slepé uličky. Tři roky trvající průzkumy míst, které měly být podle všeho lokalitou, kde se letadlo nalézá, tak neukázaly vůbec nic.

Vyjádření orgánů se nicméně nelíbilo příbuzným obětí. „Můžete se divit, proč se tím pořád zabýváme, vždyť jsou to čtyři roky. Je ale důležité, aby si lidé pamatovali, že MH370 nepatří do minulosti,“ prohlásila například rezolutně Grace Nathanová, jejíž matka byla tehdy na palubě.



Poté, co se na státní činitele zatlačilo, podepsala Malajsie smlouvu s Ocean Infinity, soukromou firmou, která se zavázala, že bude v pátrání pokračovat. Původně souhlasila, že se pokusí o nalezení letadla navzdory nulovému výdělku, přesto by jí však v případě úspěchu připadla odměna ve výši 70 miliónů dolarů (téměř 1,57 miliardy korun).

Ocean Infinity, the technology company specializing in collecting high resolution seabed data, today confirms that its current search for the wreckage of Malaysian Airlines Flight MH370 is shortly coming to an end. View full story https://t.co/NBN5nedUb6 pic.twitter.com/46bEKLe8PZ — Ocean Infinity (@Ocean__Infinity) 29. května 2018

Společnost se o úspěch pokoušela rok a půl, zhoršující se počasí však práci výzkumníků často úplně znemožňovalo. Proto je právě květen 2018 měsícem, v němž veškeré pokusy o nalezení záhadně zmizelého letounu definitivně skončily.

Pátrání je (zřejmě) u konce

Na otázku, co přesně se při neštěstí stalo, dosud neexistuje uspokojivá odpověď. Jakékoli teorie rovněž limituje nedostatek informací, a to především o letounu samotném. V minulosti někteří pozůstalí podali na společnost Malaysian Airlines žalobu kvůli špatnému stavu stroje, ta se však pochopitelně nedá postavit na žádných relevantních důkazech.

Dobrovolníci sice nalezli kus ulomeného křídla Boeingu 777 a poté ještě dvacet dalších částí, nelze nicméně přesně určit, zdali skutečně patři zmizelému dopravnímu prostředku. Všechny se našly na africkém pobřeží, přičemž francouzští úředníci prohlásili, že především ono křídlo mohou coby součást hledaného letadla „jednoznačně potvrdit“.



Později odborníci – i díky stavu a pozici oné části letounu – došli k závěru, že pilot nad letounem ztratil kontrolu a stroj se zřítil z velké výšky přímo do moře.



Nyní jsou tak veškerá pátrání ukončena. Všechny tři země vydaly prohlášení, že jsou v případu ochotny pokračovat pouze tehdy, když by na povrch vyšly nové a především hodnověrné důkazy. To potvrdil i australský ministr dopravy Anthony Loke, jenž hodlá vydat kompletní a ukončenou zprávu. Datum pro tento krok prozatím oznámeno nebylo.

Proti se vyslovil pouze Anwar Ibrahim, mimochodem pravděpodobný budoucí premiér Malajsie, který se nechal v jednom z australských zpravodajů slyšet, že je stále potřeba provést „podrobnější pátrání“.



Pro tuto chvíli nicméně záhada zmizelého Boeingu nemá řešení.