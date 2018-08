Pátrání po ukradených klenotech pokračuje. Zapojil se i Interpol

Evropské problémy s migrací budou hlavní příčinou obav voličů při volbách do Evropského parlamentu v květnu příštího roku a přitáhnou do hlasovacích místností tichou většinu protiimigračních voličů. V dnes zveřejněném rozhovoru s agenturou Reuters to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).