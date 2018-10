Pátrání pokračuje. Počet obětí hurikánu Michael stoupá

Hurikán Michael, který tento týden zasáhl oblast Mexického zálivu a jihovýchod Spojených států, si vyžádal nejméně 30 lidských životů. Počet obětí na území USA stoupl v noci z pátku na sobotu na 17. Záchranáři však i nadále prohledávají zdevastované části severozápadní Floridy a podle úřadů je pravděpodobné, že v troskách objeví další mrtvé.

Nejtěžší práce čeká záchranáře v plážovém resortu Mexico Beach, který tropická cyklona prakticky srovnala se zemí. Za pomoci těžké techniky a pátracích psů se podařilo prozkoumat jen malou část zničeného města.

„Jak budou jednotky postupovat těžce zasaženými oblastmi Mexico Beach, Port St. Joe a Panama City, očekáváme, že počet mrtvých stoupne,“ řekl Brock Long z Federální agentury pro zvládání krizových situací (FEMA).

Jako bomba

Úder jednoho z nejsilnějších hurikánů americké historie, který přinesl vítr o rychlosti až 250 kilometrů za hodinu, ničil vše, co mu stálo v cestě. „Je to jako kdyby tu vybuchla bomba. Vypadá to jako válečná zóna,“ popsal po návštěvě Mexico Beach floridský guvernér Rick Scott.

Obyvatelé města sice obdrželi povinný příkaz k evakuaci, nejméně 285 místních se však rozhodlo své domovy neopustit. „Pořád doufáte, že nějakým způsobem na poslední chvíli unikli,“ uvedl senátor za Floridu Marco Rubio. Stovky lidí se stále pohřešují, což však podle BBC může být způsobeno výpadkem mobilních sítí.

My office working with local governments in impacted area to set up centers for victims to apply for @fema grants for basic repairs to make your home safe,sanitary & secure & for temporary help with housing for you & your family to stay while you build your recovery plan #Sayfie — Marco Rubio (@marcorubio) October 12, 2018

„Když se jdete podívat a vidíte tohle… Proste se neubráníte emocím. Byla to jen malá pobřežní komunita,“ řekl BBC starosta Mexico Beach Al Cathey. Podle Longa se lidé na pobřeží neumí poučit z minulosti. „Pokud hodláme vše obnovit, musíme to udělat správně,“ uvedl.

Obyvatelé oblasti, kteří se vrátili, aby se podívali na své domovy, nevěřili vlastním očím. „Nic jsem nepoznala. Všechno je pryč. Ani jsem nepoznala naši ulici,“ řekla agentuře AP Tiffany Marie Plushniková ze Sandy Creek. Podle Dannyho Sinclaira z Mexico Beach už nic nebude tak, jako předtím. „Lidé se prostě sbalí a odjedou odtud,“ řekl agentuře Reuters.

Bez elektřiny i mobilních sítí

V nouzových přístřešcích stále zůstávají tisíce lidí. Distribuční centra začínají pomalu opět pracovat, většina obyvatel však stále nemá dostatek základních potřeb. Tvoří se dlouhé fronty na palivo, vodu i potraviny.

People have no idea how hard Hurricane Michael has hit the great state of Georgia. I will be visiting both Florida and Georgia early next week. We are working very hard on every area and every state that was hit - we are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2018

„Nemáme přístup k internetu, siginál v mobilních telefonech. Nemáme si jak zavolat pomoc,“ řekla deníku New York Times bývalá příslušnice americké armády Lynette Cordenová. „Víme, že pomoc je na cestě, ale kde jsou?,“ ptá se další obyvatelka Tracey Simmonsová.

V chudších oblastech podle BBC vzrůstají obavy z nepokojů. Ve městě Panama City střeží některé z obchodů vojenský personál. Stovky tisíc lidí stále zůstávají bez přístupu k elektrické enetgii a v některých oblastech může obnova vedení trvat týdny.