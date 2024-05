Ve věku 77 let zemřel spisovatel Paul Auster. Proslavil se Newyorskou trilogií

ČTK

Ve věku 77 let zemřel americký spisovatel Paul Auster, mimo jiné autor knih Newyorská trilogie, Brooklynské panoptikum nebo scénáře k filmu Smoke. O literátově úmrtí dnes informoval deník The New York Times (NYT), podle něhož Auster zemřel v úterý na komplikace spojené s rakovinou plic ve svém domě v Brooklynu.

Spisovatel a scénárista Paul Auster | Foto: Shutterstock