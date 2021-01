Paul Rusesabagina, jehož činy se staly inspirací pro hollywoodský film Hotel Rwanda, stane ve své vlasti před soudem. Čelí obvinění z financování terorismu a dalších činů vztahujících se ke genocidě ve Rwandě v roce 1994. Koncem loňského září se před soudem k části z nich přiznal. Podle časopisu Foreign Policy proces s tímto politickým disidentem svědčí o posunu Rwandy za vlády prezidenta Paula Kagameho k diktatuře.

Paul Rusesabagina, jehož činy se staly inspirací pro hollywoodský film Hotel Rwanda | Foto: ČTK / ČTK

Šestašedesátiletý exulant a Kagameho kritik má belgické občanství a povolení k trvalému pobytu ve Spojených státech. Loni v srpnu byl ve Rwandě zatčen a obviněn. Podle prohlášení rodiny byl do země vylákán trikem, když nasedl do soukromého letadla, o němž předpokládal, že ho dopraví do Burundi. Místo toho přistáli ve Rwandě, kde byl ihned zadržen.