/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Socha kaplana Solidarity polita červenou barvou, kritika půlměsíce na vánoční grafice a seznam míst, kde vyrostou nové kostely. I takový je advent v Polsku.

Zásluhy nic nevymažou. Pedofilie je zločin. To je heslo petice, která volá po odstranění sochy uznávaného polského kněze Henryka Jankowského z gdańského náměstí.

Bojovník proti komunismu a kaplan Solidarity Jankowski zemřel před osmi lety. Proslulý byl nejen svou odvahou, ale i pro antisemitské výroky a obviněním z pedofilie. Přesto mu v Gdańsku v roce 2012 odhalili pomník. Nyní soše kněze někdo polil ruce červenou barvou, zavěsil na ni dětské botičky a nastříkal na ni jednoduchý nápis: Pedofil.

Nová svědectví

Police pachatele hledá. O znovuotevření tématu Jankowskiho hříchů se postaral rozsáhlý materiál v deníku Gazeta Wyborzca, v němž byla zveřejněna nová svědectví z knězovy minulosti.

Gdańské biskupství odsoudilo vandalismus, ale jiná opatření zatím nechystá. Zaprvé se jen těžko podle církevního delegáta na ochranu dětí Krzysztofa Szerszeně obviňuje mrtvý člověk, „který se navíc ani nemůže bránit, a zadruhé, nikdo si církvi na Jankowského doposud nestěžoval,“ uvedl pro televizi TVN. U náměstí se mezitím konají demonstrace za odstranění Jankowského pomníku z veřejného prostoru.

Téma pedofilie v katolické církvi zemí rezonuje řadu let. Je i hlavním motivem letošního polského filmového hitu Klér, který překonal v zemi skoro všechny návštěvnické rekordy. Poláci mají dokonce i aplikaci, která jim ukáže, jestli ve vybrané farnosti byl někdo ze zneužívání dětí obviněn. Přes všechny tyto nepříjemnosti ale polská církev své dobré jméno ani farníky neztrácí, a jmění dokonce rozšiřuje. Důkazem mohou být investiční plány varšavské arcidiecéze.

„Během následujících patnácti let by v hlavním městě mělo vyrůst tucet nových kostelů,“ informoval otec Sławomir Nowakowski, ředitel správy a výstavby nových kostelů, deník Warszawa Wyborzca. Podle něho je jejich výstavba opravdu naléhavá: „Varšavané do kostelů hojně chodí a ty jsou často přeplněné.“ Celková investice by měla přesáhnout v přepočtu dvě miliardy korun, arcibiskupství připomíná, že vše se staví z darů varšavských věřících. Kostelní boom je v dalších polských městech podle listu srovnatelný.

Problém s půlměsícem



Varšavskému opozičnímu zastupiteli Sebastianu Kaletovi z konzervativní strany Právo a Spravedlnost se nelíbí vánoční městské plakáty. „Symbol vánoční Varšavy se podobá islámskému Půlměsíci!“ hřímal na Twitteru. Dostalo se mu výsměchu i důkazů, že půlměsíc je běžnou součástí polské heraldiky, přesto se Kaleta nedal: „Vánoce jsou spojeny s Betlémskou hvězdou, ne s měsícem.“ Agnieszka Kalecie Withers z varšavské radnice reagovala na kritiku radního suše: „Vánoční grafiku vytvořilo renomované polské studio a Měsíc je jen Měsíc.“

Autor je publicista žijící ve Varšavě