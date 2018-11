Peking bude hodnotit poslušnost občanů a firem. Zavádí bodový systém

Zámečníci strojů ZÁMEČNÍK. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: A16 z:23/10/2018 a:19/11/2018, Náplní práce je skládání, chystání, příprava pro svářeče., Požadujeme:, - praxi v oboru, - platný základní kurz na svařování (CO2), - samostatnost, flexibilitu., Nabízíme:, - práci dlouhodobého charakteru, možnost přesčasů, stravování v kantýně, ubytování., Kontakt telefonicky, e-mailem viz výše.. Pracoviště: Npr.construction.cz s.r.o. - pracoviště frýdek-místek, . Informace: Nikola Urbancová, +420 732 177 799(PO-PÁ08:00-15:30hod.).

Přijmu číšníka/výčepního do hospody v Praze 9 Vinoř. Otvírací doba od 16.00 do 3.00hod. Krátký/dlouhý týden. Platové podmínky 25.000 Kč. Požaduji dlouholetou praxi a zkušenost. Bližší info na tel. nebo osobně.

Gastronomie - Přijmu servírku, číšníka 1 100 Kč

Jak jehlu v kupce sena hledám do menší restaurace na Praze 9 pro samostatnou práci servírku nebo číšníka. Jsme 20 let fungující restaurace, ale bez spolehlivých lidí to jde špatně... Plat je na dohodě, tipy jsou vaše.