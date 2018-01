Pekingský chrám nebes i antické památky. V Číně začíná největší festival ledu

Největším dílem letošního festivalu je Pekingský Chrám nebes, který se pyšní vedle evropských historických budov nasvícených barevnými světly. Nechybí tu ale ani ledová replika chrámu Vasila Blaženého.

To, co se původně začalo jako malá soutěž pro pár nadšenců, skončilo jako největší festival ledového sochařství. Zmrzlé město vyrostlo na rozloze 800 tisíc metrů čtverečních. Od začátku prosince na jeho stavbě pracuje přes 15 tisíc lidí. Z nedaleké řeky Sungari museli „vytěžit“ přes 180 tisíc metrů krychlových ledů. Zapotřebí bylo rovněž podobné množství sněhu.

„Nejdříve dělníci vysekají led z řeky a dopraví ho do města. Potom sochaři jako já lepí pomocí vody jednotlivé kvádry dohromady,“ popisuje stavbu ledového města umělec Gao Kailin pro server Abc News.

„Ledové stavby se skládají jako když stavíte budovu, ale není uvnitř žádná konstrukce,“ dodává 47letý "stavař".

Organizátoři již tradiční akce očekávají příjezd 1,5 milionu turistů, převážně z Číny. Teplota pod 30 stupňů ale obdivovatelům mrazivého umění nevadí.

„Nízká teplota pro nás není problém,“ říká turista Dong Cheng, který přijel z provincie Če-ťiang na jihu Číny. „U nás je v zimě chladno a vlhko. Tady je alespoň poctivý suchý mráz,“ říká s ledovým úsměvem.

Město díky této akci dokáže nabídnout práci tisícům lidí, kteří by přes zimu jinak nepracovali. „Sochy z ledu jsme vytvářeli už jako děti. Později nás učili staří mistři, řemeslo se předává z generace na generaci “ vysvětluje Gao.

„Ledoví řezbáři z Charbinu cestují se svým uměním po celém světě,“ vypráví jeho kolega Sun Jian. "Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland – všude tam jsme vytvářeli naše sochy,“ dodává.

Čínské město Charbin se nachází na severovýchodě Číny a čítá početnou ruskou diasporu. V přezdívané Paříži východu je dodnes patrný ruský vliv.

