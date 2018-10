Pellegrini: Slovensko by mohlo přijmout desítky syrských sirotků

Slovensko by mohlo přijmout několik desítek syrských sirotků z uprchlických táborů v Řecku. Uvedl to slovenský premiér Peter Pellegrini v rozhovoru pro agenturu Reuters. Přijetí syrských dětí se stalo žhavým tématem i v Česku, které pomoci odmítlo.

Podle Pellegriniho je Slovensko tak bohaté, že by se zvládlo postarat o deset, dvacet či třicet dětí, které jsou nyní v umístěné v uprchlických táborech v Řecku.

„Když se podíváme na utrpení syrských sirotků, o které se nyní stará jiný členský stát, myslím si, že bychom měli projevit více lidskosti,“ řekl slovenský premiér pro Reuters na mezinárodní konferenci Globsec Tatra Summit na Štrbském Plese.

„Slovenskou ekonomiku, slovenskou společnost či slovenskou kulturu neohrozí několik desítek sirotků, kteří by byli umístěni do dětských domovů. Naučili by se náš jazyk a naši kulturu,“ dodal.

Nicméně Slovensko pomoc teprve zvažuje a analyzuje. Konečné slovo ještě nepadlo. Pomoci dětem ale tento týden kritizovala vládní Slovenská národní strana (SNS), která je jednou ze tří koaličních stran

Systém na přerozdělení uprchlíků vyvolal v rámci EU velké neshody. Proti přijímání imigrantů se vyslovily zejména Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Slovensko unijní kvóty dlouhodobě odmítá, prohlašuje ale, že každá země by měla s migrační krizí pomoci sama tak, jak uzná za vhodné.

Země pod Tatrami pomohla Evropě s migrační krizí, když v roce 2015 přechodně umístila několik stovek uprchlíků, kteří žádali o azyl v Rakousku do areálu v Gabčíkovo. Dočasně také přijala 149 křesťanů z Iráku, z nichž se většina vrátila do vlasti.

Pomoc sirotkům ze země postižené válkou se stalo bouřlivým politickým tématem v Česku. S iniciativou ohledně přijetí syrských dětí přišla europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. Premiér Babiš prohlásil, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily. Sněmovna následně pomoc zavrhla.