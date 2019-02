Moderátor nedělní televizní show Dmitrij Kiseljov ukázal divákům mapu Spojených států amerických a označil několik cílů, které podle něj Moskva plánuje zasáhnout v případě nukleární války. Kromě vojenských zařízení jako je sídlo amerického ministerstva obrany Pentagon mezi ně patří například letní sídlo amerických prezidentů Camp David ve státě Maryland.

Za významné strategické cíle označil mimo jiné i uzavřené výcvikové centrum armády Fort Ritchie v Marylandu, kalifornskou leteckou základnu McClellan nebo komunikační základnu amerického námořnictva Jim Creek ve státě Washington.

„V tuto chvíli zatím nikomu nevyhrožujeme. Ale pokud by došlo k rozmístění amerických zbraní v Evropě, naše odpověď bude okamžitá,“ prohlásil Kiseljov, který má úzké vazby na Kreml a dodal, že ruské nadzvukové rakety Zirkon odpálené z ponorek v blízkosti amerického pobřeží by zasáhly cíle za méně než pět minut.

Kiseljov, který patří mezi hlavní propagátory protiamerické rétoriky v ruské televizi, v minulosti například prohlásil, že by Moskva mohla proměnit Spojené státy v „radioaktivní popel“. Kreml v reakci na televizní vysílání agentuře Reuters sdělil, že do programu státní televize nezasahuje.

„Prezident pouze uvedl, že pokud bude naše země bezprostředně ohrožena a poblíž jejích hranic budou rozmístěny rakety, bude nutné přistoupit k adekvátní reakci a namířit naše střely ne jen na odpalovací zařízení, ale také na místa, kde dochází k rozhodování. Pamatujte si prosím, že prezident nezmínil jedinou konkrétní lokalitu,“ reagoval podle agentury TASS mluvčí kremlu Dmitrij Peskov.

Rakety v Evropě

Zpráva, která byla podle Reuters neobvyklá i na poměry „válkychtivých standardů“ ruské televize, se ve vysílání objevila jen několik dní po varovném projevu prezidenta Vladimira Putina. Ten Spojené státy upozornil, že je Moskva připravena na krizi podobnou té karibské z 60. let minulého století.

Napětí mezi oběma zeměmi stoupá v souvislosti s odstoupením Washingtonu od jaderné dohody INF. Rusko se obává, že by Spojené státy mohly rozmístit své jaderné zbraně středního doletu v Evropě. V takovém případě by podle Putina Moskva přesunula své raketami vyzbrojené ponorky do blízkosti amerických vod.

Spojené státy však uvedly, že s rozmístěním raket v Evropě nepočítají a výroky ruského prezidenta označily podle agentury Reuters za „neúprosnou propagandu“. V současné době podle svých slov ani podobnými zbraněmi nedisponují. Odstoupení od smlouvy z roku 1987 by však USA umožnilo takové rakety vyvinout.

Putin v minulosti opakovaně uvedl, že Rusko o nové závody ve zbrojení nestojí. Zároveň ale Spojeným státům pohrozil, že je na ně Kreml připraven. Podle analytiků je jeho přístup snahou obnovit jednání o rovnováze sil se Spojenými státy, o které Moskva dlouho „usiluje se smíšenými výsledky“.