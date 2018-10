Pěstování čtyř kytek a 30 gramů v kapse. V Kanadě legalizovali marihuanu

Stále ve vzduchu ale zůstávají nevyřešené otázky ohledně zdraví, bezpečnosti i řízení aut. Informoval o tom sever BBC.

Podle kanadského premiéra Justina Trudeau přijde černý trh o šest miliard kanadských dolarů ročně (103 miliard korun). Současně by vláda měla každý rok na daních vydělat 400 milionů kanadských dolarů (6,8 miliardy korun). Legalizace konopí byla jedním z klíčových bodů kampaně jeho liberální strany v roce 2015.

Dospělí Kanaďané si nyní mohou koupit olej, semínka, listy a palice marihuany v množství 30 gramů. Koupit si je mohou ale jen ve specializovaných obchodech, které mají licenci a svého jointa si smí vykouřit pouze na vyhrazených místech. Přičemž samotné kanadské provincie si mohou zákon upravovat.

Obchodník musí také kupujícímu vystavit účtenku, kde je uveden původ rostliny. Zatím ale není možné si koupit potraviny, které drogu obsahují například nejrůznější koláčky. Ty přijdou do legálního prodeje až za rok. Vláda tím chce získat čas na speciální regulace.

Legální je také pěstování čtyř rostlin na jednu domácnost. Zakázáno je nosit u sebe více než 30 gramů a nakupovat od nelicencovaného dealera. Tresty za porušení budou vysoké. V některých případech hrozí odnětí svobody až na 14 let.

Kritici ale namítají, že tresty jsou příliš tvrdé a neodpovídají podobným prohřeškům u alkoholu.

Kanadské úřady a obchodníci se na legalizaci připravovali několik měsíců. Jako první otevřely obchody na ostrově Nový Foundland u východního pobřeží, kde odbyla půlnoc nejdříve.

Kontroverzní rozhodnutí schválila kanadská vláda již v červnu s tím, že vzejde v platnost 17. října.

„Kanadský experiment s napětím pozoruje zbytek světa. Globálním trendem je totiž drogu zakazovat,“ vysvětluje komentátorka BBC Jessica Murphyová ve Vancouveru. „Měřítkem úspěchu bude to, zda splní své stanové cíle – omezí užívání drogy mezi mladými lidmi, kteří patří mezi nejaktivnější uživatele, zda sníží zátěže soudům a odstavení černého trhu,“ dodává.

Pokud se tyto naděje splní, mohou Kanadu následovat další země.

Policie se obává, že přibude případů, kdy řidiči po užití drogy usednou za volant. Podle statistik si polovina uživatelů drogy myslí, že neovlivňuje jejich schopnost řídit auto.

Držení marihuany je v Kanadě trestné od roku 1923, pro lékařské účely je ale legální od roku 2001. Drogu jako první na světě legalizovala Uruguay, částečně povolena je i v Portugalsku a Nizozemsku. Rekreační užívání konopí povolily také některé státy USA, mimo jiné Aljaška, Colorado, Kalifornie či Washington. Na federální úrovni v USA ovšem zůstává mezi nelegálními substancemi, jako jsou heroin, kokain či LSD.

Většina analytiků předpovídá, že po legálním zboží bude obrovská poptávka, jelikož existuje zatím málo obchodníků, kteří licenci vlastní. Samotný trh je stále ještě v začátcích.

Například v Ontariu, které je nejlidnatější kanadskou provincií, otevřou kamenné obchody až příští rok na jaře. Zákazníci si však mohou své potěšení objednat online. V Britské Kolumbii, kde je podle policejních statistik nejvíce uživatelů marihuany, funguje zatím pouze jedna prodejna.

Tweet: První legálně prodaná dávka marihuany v Kanadě

It's past midnight in Newfoundland and you know what that means — Shoppers Ian Power and Nikki Rose lined up to become two of the very first Canadians to buy recreational cannabis legally in Canada. pic.twitter.com/QeNNSBLrgW