Pět anglických pacientů volalo dohromady 8303krát na nouzovou linku. Za rok

Během jednoho roku byla pro pouhých pět pacientů v Anglii vyslána ambulance a odpovědi v nouzi více než 1500krát. Těchto pár pacientů zároveň uskutečnilo celkem 8303 nouzových volání. Mluvčí britské Národní zdravotní služby řekl, že tato volání byla nejčastěji spojena s mentálním zdravím, chronickou bolestí nebo závislostí na alkoholu a drogách.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Nejvyšší počet volání jedním pacientem byl podle BBC zaznamenán na Londýnské záchranné službě, dotyčný člověk tam volal 3594krát.

Další zařízení, která se potýkala s nadměrným počtem hovorů od jedné osoby, byly záchranná služba East Midlands, kam jeden člověk volal 1244krát a South West, kam jedna osoba volala 1044krát.

"Častí volající " jsou klasifikováni jako ti, kteří volají na nouzovou linku minimálně pětkrát do měsíce nebo minimálně dvanáctkrát za tři měsíce.

"Pokud je záchranka vyslána k pacientovi, o kterém víme, že je takzvaný častý volající, může to znamenat, že pracovníci nebudou k dispozici pro potenciální zástavu srdce někoho jiného," uvedl Paul Jefferies, asistenční ředitel nouzových operací záchranné služby South Central.

Podle mluvčího záchranné služby West Midlands, pana Nashe, mělo zneužití nouzového čísla 999 "obrovský" dopad. "Nejsou to jen finanční náklady, je to hlavně o efektivním odstranění sanitek pro lidi, kteří je opravdu potřebují - to by nás mělo zajímat především," řekl Nash.

"Pracovníci Národní zdravotní služby na lince 999 mají náročnou práci pomáhat volajícím, kteří hledají pomoc v nouzi. Čekáme, že je veřejnost podpoří tím, že budou toto číslo vytáčet jen v opravdové nouzi," dodal mluvčí ministerstva zdravotnictví.