OSN: Pětina dětí v KLDR je podvyživená, víc než polovina nemá čistou vodu

Mark Lowcock se vyjádřil ihned po konci své cesty napříč Severní Koreou, jež měla za cíl zvýšit povědomí o nuzných podmínkách, v nichž žijí obyčejní lidé. „Je zřejmé, že tamní obyvatelé potřebují humanitární pomoc,“ prohlásil ve videu umístěném na Twitteru.

Kromě podvýživy prý děti často nepřijdou do kontaktu ani s čistou vodou. „Víc než polovina dětí ve venkovských oblastech, včetně míst, kde jsme byli, nemá čistou vodu, pouze tu z kontaminovaných zdrojů,“ tvrdí Lowcock. Mimo to se prý lidé obecně jen velmi těžko dostávají i k základním lékům.



Na své cestě se potkal s vládním představitelem země Kim Čong-čcholem i ministrem zdravotnictví Jang Jun-sangem. Humanitární pomoc, která má do Severní Koreje dojít, byla údajně zproštěna veškerých sankcí, které OSN na KLDR uvalila z důvodu nukleární hrozby, její dodávka se však může zpozdit z důvodu obchodních omezení.

