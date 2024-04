/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU V USA/ Premiér Petr Fiala, jeho vláda a Česká republika jako stát nedostali pondělní přijetí u amerického prezidenta Joea Bidena v Bílém domě zadarmo. Jeden z nejmocnějších mužů planety dal najevo, že roli hrála hlavně pomoc Ruskem napadené Ukrajině, v níž je naše země v některých ohledech na čele celé Evropy.

Petr Fiala a Joe Biden při jednání v Oválné pracovně Bílého domu

Přichází policejní pes, který je vycvičený na hledání drog a výbušnin. Když nic nenajde, přijdou další dva členové ochranky Bílého domu a doslova se prohrabávají všemi kabelkami, batohy a taškami s televizní technikou. Američtí agenti nespěchají a chvíli to vypadá, že vysypou celý obsah některých dámských kabelek na asfalt. Dávají si na čas a skutečně ho mají. Novinářský doprovod premiéra Petra Fialy musel před Bílý dům přijet s více než hodinovým předstihem.

Zatímco zkoumání obsahu zavazadel ještě zdaleka nekončí, novináři procházejí i osobní bezpečnostní kontrolou, při které si sundavají hodinky a rozepínají pásek u kalhot. Místo vstupu do zahrady Bílého domu se pak vracíme pro svá zavazadla, která už se už hezkých pár minut povalují i s drahou technikou na chodníku před vstupem do zahrady sídla amerického prezidenta. „To je tady normální postup,“ poznamenává jeden diplomat.

Fiala považuje za symbolické, že jeho návštěva se koná v roce, kdy si Česko připomnělo čtvrtstoletí od vstupu do Severoatlantické aliance:

Pár štábů největších světových televizí, které mají to štěstí, že dostaly stálou akreditaci, má útočiště v několika stanech uvnitř areálu Bílého domu. Ty tak trochu hyzdí krásnou, ale ne moc velkou zahradu. Přestože se blíží bouřka, automatické zavlažování kropí sytě zelený trávník, jako kdyby rok nepršelo.

Příjezd v bouři

Do Bílého domu pak zamíří český premiér Petr Fiala, stejně jako všichni státníci, kteří přijedou za americkým prezidentem do jeho sídla, bočním vchodem. Na místě ho přivítá prezidentův sekretář a právě zde se také český předseda vlády podepíše do návštěvní knihy.

Tak podle protokolu vypadá začátek schůzky, která je ale ještě stále daleko. Dvojice pracovnic Bílého domu nás směřuje k tiskovému středisku, kde právě končí jedna z pravidelných tiskových konferencí. „O čem to dnes bylo?“ ptám se dvoumetrového kudrnatého Afroameričana v béžovém obleku. „O Íránu a Blízkém východě, o balíku pomoci pro Ukrajinu,“ odpovídá trochu znuděně. „A to, že sem za chvíli přijede český premiér Petr Fiala?“ „Ano, o tom také, ale fakt jen trochu,“ dodává. Mezi korespondenty z Bílého domu je ale jeden, který přišel speciálně kvůli Fialovi. „Jsem zpravodaj Polského rádia,“ říká elegantní padesátník čistou americkou angličtinou.

Čekání na příjezd premiéra Petra Fialy před Bílým domem:

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Program amerického prezidenta Joe Bidena mezitím nabral trochu skluz. Před Fialou byl v Bílém domě irácký premiér, kterého doprovodila početná delegace, a o čtvrt hodiny přetáhli. Fialovi přitom Iráčan zkomplikoval život už předchozí večer, protože luxusní hotel Willard, kde bydlí i česká delegace, se kvůli jeho pobytu změnil v extrémně střeženou pevnost.

Nakonec je setkání Bidena s Fialou zpožděno o půl hodiny. A protože auto s českým premiérem nemůže čekat přede dveřmi do Bílého domu, musí se Fialova kolona přizpůsobit a přijet v novém termínu. Pro televizní štáby, které se připravují točit Fialův příjezd, začíná drama. Zatáhlo se a hřmí. Asi čtvrt hodiny před příjezdem začíná bouře a hustý déšť. „Hlavní je se neschovávat pod stromy,“ říká jeden místní zpravodaj. „Před dvěma roky to tu jen pár metrů od Bílého domu při podobné bouři zabilo dva lidi,“ varuje.

Návštěva u prezidenta Spojených států je velkou výsadou. Česká republika je ze střední a východní Evropy jedinou zemí, která se jí těší pravidelně už déle než třicet let:

Mezitím prudký déšť likviduje pracně vytvořené účesy televizních reportérek a drahé obleky novinářů nasakují vodou. Kdo může, kryje se u vchodu do tiskového střediska a jen vykukuje a poslouchá, zda se premiérova kolona už blíží. Půl hodiny po původně oznámeném začátku setkání přijíždí v obří obrněné limuzíně Chevrolet premiér Petr Fiala. Zamává a vstoupí dovnitř. Na rozdíl od promočených novinářů má nad vchodem střechu.

Pět minut v Oválné pracovně před objektivy

Nastává další čekání, tentokrát na skutečný začátek rozhovorů v Oválné pracovně, kde na prvních pár prvních minut mohou být i novináři. Přestože se nevelké a ne úplně moderně působící tiskové středisko Bílého domu zdálo poloprázdné, když přijde pokyn připravit se k přechodu do Oválné pracovny, vynoří z útrob kanceláří a studií tři desítky amerických kameramanů, fotografů a novinářů.

Pak se ve stěně otevřou malé modré dveře do prostor samotného Bílého domu. V úzké chodbě se novináři rozdělují na domácí a ty z Česka. Američtí mají nespolečensky přednost. Když se otevřou dveře na zahradu vedoucí k Oválné pracovně, vyrazí rychlým krokem kupředu.

Vůdci současného světa obecně stárnou. Víte, kolik je Joe Bidenovi, Vladimiru Putinovi i dalším světovým státníkům?

Zatímco tiskové konference jsou spořádané až noblesní, v Oválné pracovně je to drsný boj o místo vpředu. Hlavně mezi kameramany a fotografy, ale i ten, kdo netočí záběry na kameru, točí dnes alespoň mobilním telefonem. V pracovně už vedle sebe v křeslech sedí Petr Fiala a Joe Biden a čekají, až se tlupa novinářů nějak porovná. Pracovní stůl amerického prezidenta mají novináři za zády.

Jako první promluví hostitel, tedy americký prezident. Nemluví zrovna nahlas. Na klíně má papírek s poznámkami, a i když jsou jeho přeřeky pověstné, tentokrát má vše hlavu a patu. A co víc, jeho slova zní uchu nejen premiéra Fialy, ale i českých novinářů hodně příjemně.

„Jste skvělým spojencem, jsme si stále bližší, jsme silnější, prohloubili jsme obrannou spolupráci, společně pracujeme i na čisté energii. Vážím si toho, jak pomáháte Ukrajině,“ říká Biden, který vzpomíná, jak byl před pětadvaceti lety u vstupu Česka do NATO. A chválí nás za iniciativu na zajištění munice pro Ukrajinu, v rámci níž by, jak tvrdí, Kyjev mohl díky Praze dostat až milion kusů střeliva. Americký prezident také prohlásí, že chování Česka by mělo být příkladem pro Kongres USA, který už měsíce odsunuje hlasování o 60 miliardách dolarů vojenské pomoci pro Ukrajinu. „Kongres musí schválit toto financování pro Ukrajinu a musí to udělat hned. Česká republika příliš dobře ví, že Rusko se na Ukrajině nezastaví,“ tvrdí Biden. „Ruský prezident Vladimir Putin se nezastaví a ohrozí Evropu, Spojené státy a celý svět, pokud ho nezastavíme na Ukrajině,“ konstatuje americký prezident.

Novináři, kteří si nedokázali vybojovat místo vpředu, mají občas kvůli nevýraznému projevu problém slovům amerického prezidenta porozumět. Až dodatečně tak z nejlepších záznamů luští, co vlastně Biden Fialovi v úvodu schůzky řekl.

Petr Fiala a Joe Biden v Oválné pracovně Bílého domu:

Zdroj: Deník/Luboš Palata

To u českého premiéra nehrozí. Nejmocnějšímu muži USA vypráví, jak v roce 1968 viděl přijíždět tanky sovětských okupantů. Bidena jeho slova očividně zaujala. Usměje se také u Fialovy vzpomínky na Madeleine Albrightovou, americkou ministryni zahraničí českého původu, která se významně zasloužila o rozšíření NATO v roce 1998. Český předseda vlády se pak neopomene zmínit, že české firmy dnes v USA investují mnoho milionů dolarů a zaměstnávají tisíce Američanů. A připomíná i nákup amerických stíhaček českou armádou. „Jsme partneři v NATO a nejdůležitější je, že sdílíme stejné demokratické hodnoty,“ říká Fiala.

Uběhlo pět minut a veřejná část jednání končí. Povely pracovnic Bílého domu k opuštění místnosti se mísí s výkřiky amerických reportérů, kteří se snaží Bidenovi položit otázku a doufají, že prezident třeba krátce odpoví. Marně.

Česko s USA spojí jádro

Vracíme se zpět do tiskového střediska a začíná další čekání. Jednání Petra Fialy s Joe Bidenem končí místo plánované hodiny až po hodině a půl. Před novináře předstoupí teď už jen osamocený Fiala. To je dáno protokolem, neboť společná tisková konference by byla možná pouze ve chvíli, kdy by na Fialově místě stál Bidenovi funkcí odpovídající prezident Petr Pavel.

O své cestě do USA hovořil Petr Fiala i v debatě Deníku:

Český premiér, který právě absolvoval asi nejdůležitější rozhovor ve své politické kariéře, přichází v dobré náladě. Nad Bílý dům se navíc vrátilo hezké, skoro až letní slunečné počasí. „Jednání bylo velmi přátelské, ve skvělé atmosféře, několikrát byla oceněna úroveň vztahů mezi Českou republikou a Spojenými státy, která je nyní nejlepší v historii,“ prohlašuje. Mezi všeobecným popisem rozhovorů, kde dominovaly Ukrajina a situace na Blízkém východě, se nakonec objevuje i jedna důležitá konkrétní věc. „Urychlíme přípravy na dohodě o spolupráci v jaderné energetice,“ říká Fiala s tím, že jde o americké modulární reaktory nebo o spolupráci českých firem s USA na obnově ukrajinských jaderných elektráren. Dodává také, že prezidenta Bidena upozornil i na důležitost dodávek amerického zemního plynu do Evropy i Česka.

Po třech otázkách českých novinářů se prodere ke slovu již zmíněný polský novinář a položí ještě jednou otázku o balíku pomoci USA Ukrajině. Premiér trpělivě zopakuje v angličtině to, co řekl o dvě minuty dříve v češtině, tedy jak moc je z českého pohledu tato pomoc a její rychlé schválení Kongresem důležité.

Odjezd kolony premiéra Petra Fialy od Bílého domu:

Zdroj: Deník/Luboš Palata

Tím celá návštěva v Bílém domě končí. Do jednoho velkého černého auta nastoupí premiérův doprovod, do druhého s americkou a českou vlajkou na přídi premiér Fiala. Vozidla pomalu odjedou k východu z areálu Bílého domu a pak se rozezvučí sirény policejního doprovodu.

Pár minut poté už pomyslně vyhání z Bílého domu i české novináře. Odevzdáváme dočasné akreditace, děkujeme za doprovod, pořizujeme poslední fotografie. Je pět hodin a pár minut amerického času, doma o šest hodin víc. Premiér míří na ambasádu za krajany a pak na hokej zdejšího týmu, kterému kraluje ruský „putinovec“ Alexandr Ovečkin. Washington Capitals čeká zápas s Bostonem Bruins, za který hrají tři hvězdní Češi v čele s Davidem Pastrňákem. Na zahradě Bílého domu to celé nevzrušeně sledují dvě americké veverky, které se nenechávají rušit v hledání něčeho k snědku.