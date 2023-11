Česká republika je díky svému silnému obrannému průmyslu připravena poskytnout Izraeli pomoc, řekl při návštěvě Izraele premiér Petr Fiala. Izrael má o určitou formu pomoci zájem, podrobnosti ale Fiala sdělovat nechtěl. Země podle něj oceňuje dlouhodobou historickou i současnou podporu České republiky. Po setkání s lidmi zasaženými přímo či nepřímo nedávným útokem palestinského radikálního hnutí Hamás Fiala uvedl, že ČR dlouhodobě stojí na správné straně.

Český premiér Petr Fiala | Foto: Deník/Martin Divíšek

Fiala řekl, že s premiérem Benjaminem Netanjahuem hovořil mimo jiné o konkrétních formách pomoci v dalších týdnech.

„ČR už poslala některé komponenty pro balistickou ochranu jednotlivých osob, jsme připraveni pomoci i dalšími věcmi, které nám umožňuje silný obranný průmysl, který ČR má,“ uvedl. Na doplňující dotaz řekl, že Izrael o pomoc má zájem, podrobnosti však uvést nechtěl.

Palestinské radikální hnutí Hamás v sobotu 7. října Izrael i svět zaskočilo masivním útokem z Pásma Gazy na jih Izraele, kde podle izraelských úřadů pozabíjelo na 1400 lidí, většinou civilistů, a přes 220 lidí odvleklo do Pásma Gazy. Od té doby při odvetném izraelském bombardování v Pásmu Gazy podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví zahynulo nejméně 6546 Palestinců.

„Česko stojí na správné straně“

Fiala prohlásil, že prakticky každého člověka, s kterým se v zemi setkal, útok nějak přímo či nepřímo zasáhl: „Ta brutalita, to, co Hamás dělal civilním obyvatelům, dětem, ženám, je šílené. Bylo mimořádně působivé vidět to tady na místě. Mělo by nás to vést všechny k tomu, abychom si uvědomili, za jaké hodnoty Izrael bojuje a jakému nebezpečí se brání.“

Středeční návštěva mu jen potvrdila, že ČR dlouhodobě stojí na správné straně.

Návštěva měla podle něj vyjádřit Izraeli podporu. Fiala při ní deklaroval, že bude usilovat o to, aby summit Evropské unie tento týden potvrdil jednoznačnou podporu Izraeli a jeho právo na sebeobranu. V evropském zájmu podle Fialy je zklidnění a stabilizace situace na Blízkém východě. „Klíčem toho je právo Izraele na sebeobranu,“ zdůraznil Fiala.

Dodal, že je nutné rozlišovat, kdo je viník, kdo oběť, kdo brání svou existenci a kdo se snaží zlikvidovat Izrael.

Setkání s rodinou Orana Elfasiho

Po politických jednáních Fiala navštívil v nemocnici Ichilov v Tel Avivu mimo jiné rodinu česko-izraelské oběti teroristického útoku Orana Elfasiho. Rakouský kancléř Karl Nehammer, který českého premiéra na návštěvě Izraele doprovázel, se mimo jiné setkal s ženou, jejíž dvě děti unesl Hamás.