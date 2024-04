/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE DENÍKU Z USA/ Jak u prezidenta Spojených států Joea Bidena, tak v Kongresu se premiér Petr Fiala chlubil tím, že české firmy investují miliardy do americké ekonomiky a dávají práci tisícovkám Američanů.

Bylo vidět, že je to něco, na co je český premiér Petr Fiala opravdu hrdý. Zmiňoval to ve Spojených státech pokaždé, když mohl. „Česká republika je země, která má Americe co nabídnout a měl jsem radost z toho, že řada členů Kongresu ví, že české firmy v USA investují, zaměstnávají tisíce Američanů,“ uvedl během své návštěvy USA opakovaně. A to i během rozhovoru s americkým prezidentem Joe Bidenem v Bílém domě.

Podle některých členů premiérovy delegace to Fialovi otevíralo dveře i k těm americkým zákonodárcům, kteří by se jinak o schůzku s českým premiérem příliš nezajímali. Včetně těch nejvyšších špiček, jako současného předsedy Sněmovny reprezentantů, republikána Mikea Johnsona, nebo jeho předchůdkyně z řad demokratů Nancy Pelosiové.

Češi investují ve Spojených státech mnoho miliard korun a zaměstnávají tisíce Američanů. „V lokálním měřítku to jsou velmi důležité počty a mnozí kongresmani si toho jsou vědomi a o české investice se zajímají. To pomáhá při navazování kontaktů s nimi,“ uvedl premiérův poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar.

V svém projevu ve washingtonském Hudson Institutu před desítkami významných hostů použil předseda vlády tento fakt jako ukázku vyspělosti České republiky. „Jsem rád, že se životní a ekonomická úroveň v České republice zlepšuje. Nyní jsme blízko nejvyspělejším zemím Západu,“ uvedl Fiala.

„Před pětatřiceti lety jsme byli dodavatelem komponentů a levné pracovní síly. Dnes jsme ale sebevědomou zemí, která rozvíjí moderní technologie a úspěšně investuje v zahraničí i zde ve Spojených státech,“ prohlásil český premiér. „Český kapitál vytvořil za posledních pět let ve Spojených státech přes dva tisíce pracovních míst. A naše společnosti investovaly nebo jsou připraveny investovat více než šest miliard dolarů,“ dodal.

Energetika, chemie, zbrojovky

Podle premiérových slov jde o významné hráče české ekonomiky. „Jde o společnosti jako Sev.en Global Investments v energetickém sektoru, R2G v netkaných textiliích, Draslovka v chemickém průmyslu, PPF v sektorech jako biotechnologie a vývoj, GZ Media jako největší výrobce vinylových desek na světě či KKCG, která působí v různých průmyslových odvětvích ve Spojených státech, od biotechnologií po IT,“ vyjmenoval.

Už předtím zmínil dvě důležité investice českých zbrojovek. „Česká republika je kompetentní a spolehlivý spojenec. Je to proto, že náš obranný průmysl je vyspělý a máme dobré obchodní kontakty po celém světě,“ uvedl Fiala.

„Jsem si jistý, že nemusím vyprávět příběh značky Colt. Nyní je součástí skupiny Česká zbrojovka. Společně se staly Colt CZ Group a vytvořily možná nejlepšího výrobce střelných zbraní na světě. Dalším významným hráčem v obranném průmyslu je Czechoslovak Group, rovněž významný investor ve Spojených státech,“ zdůraznil.

Mohl by také pokračovat a uvést velmi úspěšnou zdravotnickou firmou Linet, která vyrábí a podniká v USA. Ta zde ale narazila na tvrdé a podle Linet neférové chování americké konkurence, kvůli kterému podala česká společnost soudní žalobu. O tvrdosti amerického prostředí by mohl vyprávět také holding KKCG nebo nyní se schvalováním své investice do výroby střeliva se potýkající Czechoslovak Group.

Pokud se chtěl český premiér předvést jako představitel technologicky špičkové země, která je dnes například významným hráčem v evropském i světovém kosmickém průmyslu, je otázkou, zda byl dar pro prezidenta Joe Bidena zvolen správně. Tím nebylo totiž nic jiného než to nejtradičnější z české exportní produkce, tedy české sklo. Byť ve skutečně krásné inovativní podobě.

„Pan premiér předá světle modrou skleněnou kropenku studentky Anny Martinkové z UMPRUM z ateliéru Ronyho Plesla, která vznikla v limitovaném počtu jednoho kusu v každé barvě. Má připomínat krásu a důstojnost českého baroka i vzdávat hold genialitě Santiniho. Premiér rád dává příležitost českým studentům,“ uvedla mluvčí vlády Lucie Ješátková k daru. V českém, málo křesťanském, prostředí poněkud neobvyklé věci.

Odchod kvůli drahé energii?

Americké investice v Česku nyní počtem pracovních míst, které zajišťují, asi dvacetinásobně převyšují české investice v USA. Zájem českých firem o Spojené státy navíc nutně neznamená jen dobré zprávy. Především u energeticky náročných oborů totiž přestává být evropské i české prostředí konkurenceschopné. I po stabilizaci trhu v minulém a tomto roce jsou zde ceny energií asi dvojnásobně vyšší než ve Spojených státech.

„Náklady na energie jsou v průmyslu klíčové. Dlouhodobě je neudržitelné, aby evropské, a tím samozřejmě i české, firmy platily za elektřinu výrazně víc než jejich američtí či asijští konkurenti. Z hlediska konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích je to zničující. Vedlo by to buď ke krachu těchto firem, nebo k jejich přesouvání na jiné kontinenty,“ varoval v rozhovoru pro Deník viceprezident Hospodářské komory ČR pro hospodářskou politiku Filip Dvořák.

Paradoxem je, že na cenu energií v Evropě mají dnes zásadní vliv Spojené státy, jejichž zvýšený vývoz zkapalněného plynu (LNG) do zemí Evropské unie je jednou z mála možností, jak nahradit výpadek ruského plynu způsobený invazí na Ukrajinu a nepřátelským a vyděračským chováním Kremlu.

Proto i premiér Petr Fiala apeloval jak na americké politiky, tak na americké firmy, aby vývoz LNG, jehož je dnes Amerika klíčovým exportérem, do Evropy dál pokračoval v neztenčené míře. „Jde nám velmi o to, aby Amerika dlouhodobě neomezila svoje dodávky plynu do Evropy. Je to pro Českou republiku důležité, abychom byli dál energeticky nezávislí na Rusku a měli v Evropě k dispozici dostatek levného plynu,“ žádal Fiala americké kongresmany.

Další levnou energii by Česku mohla zajistit spolupráce s americkými výrobci modulárních reaktorů, které by mohly doplnit velké jaderné zdroje. Pomoci k tomu může dohoda o spolupráci v jaderné energetice, na níž budou podle Fialy po jeho jednání s Bidenem urychleny práce.