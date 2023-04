Chyběly nám části stroje. Vyšetřování Kellnerovy nehody se protáhlo, uvedl úřad

ČTK

Vyšetřování nehody vrtulníku, při níž v roce 2021 na Aljašce zemřel i český miliardář Petr Kellner, se protáhlo, protože více než rok trvalo, než se z horské oblasti podařilo vyzvednout důležité součásti stroje. ČTK to sdělil americký Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), který má vyšetřování na starosti. To se nyní blíží ke konci. Závěrečnou zprávu by měl úřad dokončit a zveřejnit v létě.

Místo, kde se zřítila helikoptéra s Petrem Kellnerem | Foto: ČTK/AP/Lance Flint