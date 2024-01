Po sto dnech války v Gaze stále zůstává v rukou Hamásu přes 130 izraelských rukojmí. Izrael nyní navštívil český prezident Petr Pavel. Vyzval, aby Izrael bral ohled na palestinské civilisty, ale za viníka civilních obětí jasně označil teroristické hnutí Hamás.

Na počátku návštěvy Petra Pavla v Jeruzalému se zdálo, že se český prezident se zařadí do zástupu evropských politiků, kteří budou vyzývat Izrael k přinejmenším přerušení bojových operací v palestinské Gaze.

Tam se po brutálním útoku Hamásu převážně proti izraelským civilistům, který si 7. října vyžádal na 1200 obětí, snaží už přes tři měsíce armáda židovského státu zničit vojenské oddíly palestinské radikální organizace. A také osvobodit rukojmí, které Hamás do pásma Gazy při své akci odvlekl.

Prezident Pavel vyjádřil jménem Česka plnou podporu Izraeli v jeho právu na sebeobranu. Ale jedním dechem při setkání se svým izraelským protějškem Jicchakem Herzogem dodal, že Izrael se nesmí nechat množstvím civilních obětí na palestinské straně připravit o sympatie světového veřejného mínění a nesmí dopustit, aby se z oběti stal pachatelem.

„Útok byl záměrně brutální a barbarský, aby vyprovokoval silnou reakci. Civilisté na obou stranách mají právo být chráněni,“ uvedl český prezident.

„Bojujeme proti celé říši teroru v čele s Íránem,“ prohlásil izraelský prezident Herzog. Dodal, že v probíhající bitvě „Izrael bojuje za celý svobodný svět“ a v tomto boji potřebuje podporu zemí Evropské unie i Spojených států amerických.

Víc než boje trápí Izrael rukojmí

Život v ulicích Tel Avivu i Jeruzaléma zdánlivě běží normálním způsobem, jakoby nedaleko neprobíhala rozsáhlá válečná operace. To, co ale tíží skoro každého Izraelce, se kterým se tam návštěvník setká, je osud stále více než 130 rukojmí, kteří už víc než tři měsíce zůstávají v rukou Hamásu.

Od posledního propuštění části rukojmí výměnou za časově omezený klid zbraní přitom uběhlo už několik týdnů. A přestože izraelská armáda hlásí úspěchy při likvidaci ozbrojenců z Hamásu, ohledně rukojmí žádné dobré zprávy nepřicházejí. A jednání o jejich propuštění se nachází v mrtvém bodě.

Hamás se rukojmí nechce vzdát. Také proto, že se především na ženách dopustil hrozných zvěrstev. Je to hrozné, ale bojím se, že nejméně část z rukojmí se už osvobodit nepodaří,“ myslí si třeba číšník v jedné jeruzalémské kavárně v moderní židovské části města.

Plakáty s obličeji rukojmí jsou na mnoha místech Jeruzaléma, informace o vzkazu trojice z nich, který nechal Hamás natočit, byla hlavní zprávou.

Český prezident Pavel se v pondělí v podvečer sešel s několika příbuznými unesených Izraelců, aby i tímto způsobem vyjádřil podporu propuštění rukojmí. „Stále věříme, že je živý. Věříme, že vláda se o to snaží. Stále věříme, ale je to tu Blízký východ,“ uvedl otec uneseného osmatřicetiletého Tala Shohama. Jeden z těch, kteří přišli na setkání s Pavlem.

Pavel nemá pro Hamás slitování

Také na základě těchto zážitků a informací v podvečer český prezident ve svém postoji na podporu Izraele ještě znatelně přitvrdil. A ještě jasněji obhajoval teroristickým útokem vynucený postup židovského státu. „Hamás je čistým ztělesněním zla,“ prohlásil setkání s novináři Pavel.

A řekl, že je to Hamás, kdo nese svým bezohledným postupem vůči palestinským civilistům v Gaze zásadní odpovědnost za civilní oběti. „Izrael dělá vše, aby se i palestinským civilistům dostala humanitární pomoc,“ dodal Pavel a ocenil zvyšující se dodávky potravin, vody a další pomoci do Gazy.

Současně ale prezident Pavel vyzval k tomu, aby Palestinci v budoucnu dostali možnost získat svoji vlastní státnost. „Zda by to tak mělo být se ale izraelští politici dnes neshodnou. Já to, ve shodě s izraelským prezidentem Herzogem, ale podporuji,“ uzavřel Pavel, kterého přijal i premiér Benjamin Netanjahu. S tím se však na budoucnosti Palestinců neshodl.