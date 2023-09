Český prezident Petr Pavel ve středu ve svém projevu před Radou bezpečnosti OSN znovu ostře odsoudil Rusko, které od loňska vede útočnou válku proti sousední Ukrajině. Její porážka by podle něj byla vítězstvím brutality a bezpráví, a proto by žádná země neměla vůči tomuto konfliktu zůstat neutrální. Obdobné poselství hlava českého státu v úterý (v noci na středu SELČ) adresovala i státníkům na zasedání Valného shromáždění.

Český prezident Petr Pavel během svého projevu v OSN | Foto: ČTK

„Znovu se nám dostává hořkého ponaučení, že s jídlem jen roste agresorova chuť. Netýká se to jen Ruska a Ukrajiny, týká se to nás všech. Konečné vítězství Ukrajiny znamená vítězství právního státu a respektu k ostatním, zatímco její porážka by dovolila zvítězit brutalitě a bezpráví. Není možné, aby jakákoli země byla vůči tomuto konfliktu neutrální,“ řekl český prezident Petr Pavel.

Na Radě bezpečnosti (RB) ve středu nejprve vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a také zástupci všech stálých a nestálých členů rady včetně Ruska, které na jednání vyslalo ministra zahraničí Sergeje Lavrova. V druhém bloku v rámci otevřené debaty mohli o slovo požádat zástupci všech zbylých zemí, Pavel se dostal na řadu jako druhý po estonském prezidentovi Alaru Karisovi.

Stejně jako mnoho řečníků před ním Pavel zmínil, že Rusko jako stálý člen RB invazí na Ukrajinu porušuje základní principy, na nichž celá OSN stojí.

„Hanebná urážka mezinárodního společenství“

„Je to hanebná urážka řádu založeného na pravidlech, a tím i celého mezinárodního společenství,“ řekl. „Rusko musí zcela a bezpodmínečně stáhnout všechny své jednotky a vojenskou techniku z celého území Ukrajiny. Představitelé Kremlu musí nést následky a být postaveni před soud,“ dodal.

Prezident ČR také konkrétně pranýřoval Moskvu za odstoupení od obilné dohody, která umožňovala export ukrajinského obilí z černomořských přístavů. „Toto rozhodnutí vedlo k masivnímu zvýšení cen potravin a zcela jasně dokládá, jak málo se Rusko zajímá o každodenní strádání těch nejzranitelnějších,“ uvedl Pavel.

„Je dobře, ze pan prezident na půdě Rady bezpečnosti připomněl naši českou zkušenost s ruským imperialismem. Je potřeba, aby si svět uvědomil, že pokud nebude dodržována Charta OSN, že se hranice nemění silou, je v ohrožení každý z nás,“ uvedl k Pavlovu vystoupení ministr zahraničí Jan Lipavský, který jej v New Yorku doprovází.