Ministr rovněž navštívil muzeum sovětské okupace a položil věnec u památníku věnovaného lidem, kteří položili život za jednotu Gruzie. Seznámil se také s bezpečnostní situací podél administrativní linie s okupovaným územím ve vesnici Didi Churvaleti.

Gruzie byla po desítky let součástí Sovětského svazu, který se rozpadl v roce 1991.

Ministři rovněž podepsali smlouvu o spolupráci v boji proti trestné činnosti a protokol mezi vládami ČR a Gruzie k provádění dohody mezi EU a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

With FM @DZalkaliani we agree that the relations between Czechia and #Georgia are excellent. We are interested in developing investment and trade. We disapprove Russia’s military presence in the area, support for separatists and disinformation campaigns. @MFAgovge ???? pic.twitter.com/7oZzZGtOqJ