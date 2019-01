Český ministr zahraničí Tomáš Petříček se v rámci své dvoudenní návštěvy Ukrajiny přesunul z Kyjeva do přístavního města Mariupol, kde měl možnost prohlédnout si kontrolní stanoviště ukrajinské armády na frontové linii oddělující vládní vojska a proruské separatisty. Bezmála pět let trvající konflikt se podle šéfa české diplomacie na zdejším území znatelně podepsal. Nejvíce pak na jeho obyvatelích, kteří přežívají v dosti bídných podmínkách.

„Na vlastní oči jsme se přesvědčili o rozsahu lidských a ekonomických ztrát způsobených pokračujícím ozbrojeným konfliktem, který je na východě Ukrajiny podporován Ruskem. Vyjádřili jsme přesvědčení, že občané Ukrajiny mají právo žít důstojně a v míru,“ píše ministr Petříček ve svém příspěvku na twitteru.

Ke kontrolnímu stanovišti nacházejícím se jen 45 kilometrů od hranic s Ruskem jej doprovodil jeho ukrajinský protějšek Pavlo Klimkin a také dánský ministr zahraničí Anders Samuelsen.

„Linie dotyku je něco, co člověk z kanceláře asi nemůže pochopit,“ cituje Petříčka Česká televize. „Trpí tu nejvíce obyčejní lidé,“ dodává ministr s tím, že by Česká republika mohla do budoucna rozšířit svoji pomoc směřující k ukrajinským dětem postiženým již bezmála pětiletým konfliktem.

Ačkoliv se před časem v rámci takzvaných Minských dohod všechny strany do střetu zapojené zavázaly k dodržování příměří, v praxi podle Petříčka nic takového nefunguje.

„Každý den dochází k porušování příměří a ostřelování pozic. Ozbrojenci s podporou Ruska nadále blokují přístup na své území pozorovatelům Organizace pro bezpečnosti a spolupráci v Evropě,“ dále uvádí Petříček na twitteru.

Incident v Kerčském průlivu přilil olej do ohně

Situace na anektovaném Krymu se během posledních měsíců několikrát vyostřila poté, co ruské lodě zajaly v přilehlých vodách Azovského moře několik ukrajinských plavidel včetně jejich posádky. 24 zadržených námořníků v současné době čeká v Moskvě na soud.

Petříček v Mariupolu zdůraznil, že tlak zemí Evropské Unie na Moskvu coby jednoho z hlavních aktérů přetrvávajícího konfliktu na východě Ukrajiny nesmí v žádném případě polevit.

Do oblasti zmítané boji se český ministr zahraničí přesunul v úterý ráno z Kyjeva. Tam mimo jiné uctil památku československých vojaků, kteří zde padli během druhé světové války.

V hlavním městě Ukrajiny se sešel rovněž s tamními politickými špičkami, s nimiž diskutoval o ustavení česko-ukrajinského fóra zaměřujícího se na rozvoj a spolupráci obou dotčených zemí, dále pak s představiteli krymských Tatarů či zástupci nekolika nevládních organizací.