/VIDEO/ Pád autobusu do řeky Moika v ruském Petrohradu si vyžádal tři mrtvé. Dalších šest lidí bylo podle agentury TASS, která se odvolala na pohotovostní služby, zraněno. V pátek tragédii oznámilo ruské ministerstvo pro mimořádné situace.

Havárie autobusu v ruském Petrohradu | Foto: Profimedia/Valentin Yegorshin/TASS

Zdroj: Youtube

Ruské ministerstvo pro mimořádné situace v pátek informovalo o tragédii, při níž zemřeli tři lidé. Agentura TASS doplnila, že šest lidí bylo zraněno (z nich dva vážně a čtyři jsou v klinické smrti).

Do řeky Moika v Petrohradě totiž spadl autobus, přičemž nad vodou byla jen jeho střecha. Záchranáři z vody vytahovali lidi. Na břeh je převáželi na člunech. Zprávu zveřejnil kupříkladu portál kommersant.ru.

Podle různých zdrojů mělo být v autobuse společnosti Taksi 15 až 20 lidí. Řidič autobusu podle vyšetřovatelů při odbočování z ulice Bolšaja Morskaja na most Poselujev nezvládl řízení. Autobus se na křižovace otočil, narazil do auta, prorazil plot a spadl do vody.

Řidič byl zatčen

Petrohradská policie na svém kanálu na sociální síti Telegram oznámila, že řidiče policisté zatkli a obvinili ho z dopravních přestupků. V případě prokázání viny mu hrozí až sedm let vězení.