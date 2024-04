Vojenská pevnost, vězení a nakonec dějiště slavného televizního pořadu. Tím vším za dobu své existence byla francouzská pevnost Boyard. O její výstavbě uvažoval už Ludvík XIV., nakonec plán uskutečnil Napoleon. Roky chátrala, nyní jí hrozí zkáza.

Opuštěná pevnost. Široko daleko nic, jen oceán. Uvnitř zdí série psychicky i fyzicky náročných úkolů. A hlavní cenou zlatý poklad střežený šelmami. Tak se dá ve stručnosti popsat princip legendární televizní soutěže, která si získala popularitu především v 90. letech minulého století. Původně francouzský koncept pořadu Klíče od pevnosti Boyard (v Česku se používal název Pevnost Boyard) postupně přejaly desítky dalších zemí, včetně České republiky.

Spolu se show se legendou stalo i místo, v němž se odehrávala. Tvůrčí tým totiž nevyužil žádné umělé kulisy, nýbrž skutečnou chátrající vojenskou pevnost, která dala nakonec celé soutěži jméno. V době, kdy se v jejích zdech začalo natáčet, už byla desítky let opuštěná. Za sebou měla pestrou minulost. Nyní hrozí, že se kvůli mořským proudům už její příběh dál psát nebude.

Pevnost? Nesmysl, řekli králi

Pevnost Boyard leží mezi ostrovy Aix a Oléron v úžině Pertuis d'Antioche u západního pobřeží Francie. Stavba oválného tvaru měří na délku 68 metrů, na šířku 31 metrů a její zdi mají výšku 20 metrů. Za důvody, proč tento kolos v mořských vodách vznikl, je potřeba se vypravit do druhé poloviny 17. století.

Právě tehdy ve městě Rochefort, vzdáleném od pevnosti vzdušnou čarou asi 20 kilometrů, francouzské námořnictvo vybudovalo arzenál. Jenže problémem bylo, že tento významný vojenský bod byl poměrně nechráněný. Úžina, kterou nepřátelské námořnictvo mohlo mezi ostrovy Aix a Oléron připlout až k místu, kde do Atlantického oceánu ústí řeka Charente vedoucí přímo ze srdce Rochefortu, byla totiž až příliš široká na to, aby se ze kteréhokoliv z ostrovů dalo na lodě vypálit a jejich postup zastavit, píše web Oleron Island.

Francouzský král Ludvík XIV., dle dobového popisu z Boží vůle nejkřesťanštější král Francie a Navarry.Zdroj: Wikimedia Commons, Hyacinthe Rigaud, volné dílo

Na francouzském trůnu tehdy seděl Ludvík XIV. a jeho poradci mu navrhli, aby tedy mezi ostrovy vznikla pevnost. Návrh se ovšem nesetkal s úspěchem. „Pane, bylo by snazší chytit do zubů Měsíc než usilovat o stavbu v takové lokalitě,“ řekl tehdy králi pevnostní stavitel Sébastien Vauban, připomíná web Rochefort Océan.

Úplně zbytečná

A tak se od stavby upustilo. Více než sto let se Francouzům navzdory její neexistenci dařilo arzenál v Rochefortu bránit. Když se ale k moci dostal Napoleon Bonaparte, bylo mu jasné, že to bylo spíše štěstí, které nemusí vydržet. „V roce 1801 si Napoleon všiml slabosti obranného systému. Kdyby se náhodou Angličané dostali přes úžinu, už by jejich postup nic nezastavilo,“ zmiňuje blog Napoleon Cologne.

Práce začaly v roce 1803. Byl to skutečně ambiciózní projekt - nejdříve bylo nutné vybudovat umělý útes, který by představoval základy. „Pevnost začala vznikat na písčité mělčině na půli cesty mezi ostrovy Aix a Oléron. Původně ji spatřili nizozemští námořníci, kteří ji označili jako „banjaert“, což pak inspirovalo i jméno pevnosti,“ píše blog Napoleon Cologne.

Po pár letech byl ale všemu konec - a to navzdory ohromným částkám, které už státní pokladna investovala. „Práce ustaly po šesti letech kvůli britskému útoku,“ uvádí list The Times. Při něm mimochodem Britové vyplenili ostrov Aix, což bylo důkazem, že pevnostní obrana oblasti je skutečně nutná.

Po vyhnání Britů zase nastaly problémy s budováním pískovcových základů, a když se k tomu připočetly politické změny, stavba nakonec „zamrzla“ na celé desítky let. „Až o třicet let později, v době krále Ludvíka Filipa, vzrůstající napětí mezi Francií a Spojeným královstvím podnítilo dokončení pevnosti. Základy byly položeny v roce 1848, vybudování pevnosti trvalo dalších deset roků,“ uvádí web Oleron Island.

Z dokončení pevnosti Boyard se ale nakonec nikdo neradoval. „Než byla v roce 1857 konečně hotová, doznalo dělostřelectvo takového pokroku, že už byla pevnost na daném místě úplně zbytečná,“ vysvětluje web Rochefort Océan.

Terč pro Němce

Stavbě za tolik peněz (dnes by vyšla přibližně na v přepočtu 900 milionů korun) ale bylo potřeba najít alespoň nějaké využití. A tak v roce 1870 začala sloužit jako vojenské vězení. Mimo jiné zde pobývali třeba pruští a rakouští váleční zajatci.

Již v roce 1913 ovšem pevnost Boyard francouzské námořnictvo přestalo využívat a tak nastalo první velké období chátrání. „Oloupená o strategický význam se pak za druhé světové války stala terčem pro německé jednotky, pro nácvik palby na cíl,“ píše web francouzského ministerstva obrany.

Neutěšený osud kolosu pokračoval i po válce. Na lepší časy mu začalo svítat, když si pevnosti všimli filmaři. „Počátek její filmové kariéry se datuje do roku 1966, kdy byla její vrchní patra dějištěm závěrečné scény ve filmu Dobrodruzi, v němž hlavní role ztvárnili Lino Ventura a Alain Delon,“ zmiňuje web ministerstva.

To pevnost na několik dalších let zachránilo. V 80. letech ji koupili filmoví producenti a v roce 1990 se stala poprvé dějištěm stejnojmenné televizní soutěže. Nyní ale opět chátrá a i její popularita v tomto století postupně upadla.