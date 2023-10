Posádka letadla společnosti Horizon Air si prožila dramatické chvilky. V kokpitu totiž spolu s piloty seděl ještě jejich kolega mimo službu, který se letadlem vracel domů. Právě ten se ale za letu pokusil uzavřít přívod paliva k motorům. Podle vyšetřovatelů byl zřejmě pod vlivem drog.

Let na trase ze Seattlu do San Francisca přitom začal naprosto běžně. Dvojice pilotů umožnila v kabině cestovat svému kolegovi, kterému skončila směna. Nejde přitom o nic neobvyklého, piloti dopravních letadel se tímto způsobem často vrací domů z destinace, kam mířil jejich poslední let ve službě. Využívají při tom takzvaný jumpseat, tedy sklápěcí sedadlo umístěné za sedadly pro pilota a kopilota.

Průběh letu byl ale všechno, jen ne normální. Skončil totiž nouzovým přistáním v Portlandu v americkém státě Oregon a onoho pilota mimo službu, který byl tou dobou již připoutaný k sedadlu v zadní části letadla, vyvedla policie v želízkách. Muž nyní čelí obvinění z omezování členů letové posádky, za což podle amerických zákonů hrozí až doživotní trest vězení.

Drama na palubě

Co se na palubě odehrálo? Čtyřiačtyřicetiletý Joseph David Emerson, zkušený pilot společnosti Alaska Airlines, se během letu začal sápat po madlech, která slouží k řešení požáru motorů. Ke každému motoru je přiřazeno jedno takové madlo (anglicky T-handle), které vypíná přívod paliva. Pokud by se mu přitom podařilo systémy na všech motorech aktivovat, ztratily by výkon a letadlo by se proměnilo v obří kluzák.

„Pokud je systém zcela aktivovaný, kohout na křídle uzavře přístup paliva do motoru. V tomto případě naštěstí rychlá reakce posádky zajistila, že motory neztratily výkon,“ uvedla společnost Alaska Airlines, která je mateřskou firmou regionálních aerolinek Horizon Air, v prohlášení.

„Jeden z pilotů s Emersonem zhruba půl minuty zápasil, než se pilot mimo službu konečně uklidnil. Druhý z pilotů uvedl, že viděl Emersona hodit svými sluchátky na zem těsně předtím, než prohlásil, že se necítí v pořádku,“ popisuje dění v kabině deník Los Angeles Times. Celé drama v kabině, které mohlo skončit tragicky, trvalo podle deníku celkem asi 90 vteřin.

Komunikace mezi piloty a řídící věží:

Když se Emersona podařilo zpacifikovat a uklidnit, odešel podle svědectví letušek poklidně do zadní části letadla. „Vyhodili mě z kokpitu,“ měl údajně prohlásit cestou, načež dodal, že „ho musí připoutat, jinak to špatně dopadne“. Muž byl následně připoután k sedadlu, kde se ještě pokusil dosáhnout na páku která otevírá bezpečnostní východ. V tom mu ale posádka také zabránila.

„Letuška si všimla, že Emerson vytáhl svůj mobilní telefon a někomu psal. Také bylo slyšet jak říká, že právě ohrozil životy 84 lidí na palubě včetně svého vlastního,“ uvedla agentka FBI (Federal Burreau of Investigation, Federální vyšetřovací úřad - pozn. red.) Tapara Simmonsová v obvinění. Po nouzovém přistání v Portlandu policie Emersona zadržela. Pilot následně uvedl, že před šesti měsíci začal trpět depresemi.

Psychedelický prostředek proti depresím

Agenti FBI nyní vyšetřují, zda Emerson nebyl v době incidentu pod vlivem drog, konkrétně psychedelických houbiček. Simmonsová v obvinění uvedla, že Emerson se k užití drog přiznal a uvedl, že je vyzkoušel vůbec poprvé. FBI ale nepotvrdila, zda k jejich užití došlo právě během, nebo těsně před událostmi na palubě letadla.

„V obvinění je to uvedeno jen okrajově, ale je to součástí vyšetřování,“ uvedl mluvčí portlandské pobočky FBI Joy Jiras. „FBI zkoumá časovou osu oné konzumace ‚kouzelných houbiček‘. Snažíme se zjistit, zda byl ten den pod jejich vlivem, zda působily v jeho organismu, či nikoli.“

Žalobce okresu Multnomah v přísežném prohlášení uvedl, že Emerson hovořil o užití drog zhruba 48 hodin před incidentem. Také policista, který s Emersonem hovořil, si nevšiml, že by byl pilot na první pohled pod vlivem omamných látek.

„Při check-inu ani nastupování do letadla si náš personál nevšiml žádných známek toho, že by byl Emerson pod vlivem drog. Pokud by se tak stalo, zabránili by mu na palubu letu 2059 vstoupit,“ uvedla společnost Alaska Airlines.

Tragédie letu Germanwings

Podle odborníků jde o ojedinělý incident. „Je to úplný jednorožec, něco téměř nepředstavitelného,“ řekl podle LA Times Robert Ditchey, expert na letectví a bývalý čelní představitel několika leteckých společností.

Zároveň ale nelze nepřipomenout případ pilota německé společnosti Germanwings Andrease Lubitze, který v roce 2015 úmyslně narazil s letounem Airbus A320 do masivu francouzských Alp. Lubitz byl tehdy druhým pilotem, ale využil momentu, kdy si kapitán odskočil na toaletu. V kokpitu se zamknul a stroj se 150 lidmi na palubě přivedl ke zkáze. Před osudným letem si přitom hledal informace o sebevraždách či zabezpečení dveří kokpitu.