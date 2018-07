Pilot kouřil e-cigaretu, letadlo muselo nouzově klesnout o šest a půl kilometru

Půl hodiny poté, co letoun se 153 pasažéry na palubě opustil hongkongské mezinárodní letiště, vypadly ze stropních přihrádek kyslíkové masky a letadlo okamžitě zahájilo klesání. Tou dobou se nacházelo mezi čínskými městy Shantou a Xiamen.

Boeing 737 následně vystoupal zpět do běžné letové výšky a bezpečně doletěl do cílové destinace ve městě Dalian na severozápadě země. Během bezpečnostního manévru nedošlo podle South China Morning Post (SCMP) k žádnému zranění ani k poškození letadla. Pasažéři na sociálních sítích zveřejnili z celého incidentu několik fotograií.

The Civil Aviation Administration of China launches investigation into sudden loss of cabin pressure on Air China flight from Hong Kong to Dalian https://t.co/F1PzlzL04l pic.twitter.com/VOa5ravn7E