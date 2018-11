Pilot měl desetinásobné množství alkoholu v krvi. Hrozí mu vězení

Pilot Japan Airlines neprošel před letem z londýnského letiště Heathrow do Tokia testem na alkohol. Dvaačtyřicetiletého Katsutoshiho Jitsukawu, který měl v krvi téměř desetinásobek povoleného množství alkoholu, zatkla Metropolitní policie. V současnosti je ve vazbě a 29. listopadu stane před soudem. Informovala o tom Britská tisková asociace.

Boeing 777 Japan Airlines.Foto: CC BY-SA 3.0: J o/wikimedia.org

Jen 50 minut předtím, než měl let JL44 odstartovat do Japonska, testy ukázaly, že první důstojník Jitsukawa má ve svém těle 189 mg alkoholu na 100 ml krve. Zákonný limit pro piloty je ve Velké Británii 20 mg, zatímco řidiči mají v Anglii, Walesu a v Severním Irsku povoleno až 80 mg.

Podle japonské televize NHK byl Jitsukawa, který měl letět s Boeingem 777 pro 244 cestujících, odhalený poté, co řidič autobusu pro posádku cítil z jeho dechu alkohol a zavolal policii. Pilot připustil, že noc před letem vypil dvě lahve vína a džbán piva.

Společnost Japan Airlines se za incident omluvila. „Bezpečnost zůstává naší nejvyšší prioritou. Budeme provádět okamžité kroky, aby se to v budoucnosti neopakovalo,“ uvedla ve svém prohlášení. Let JL44 do Tokia nakonec odletěl s více než hodinovým zpožděním se zbývajícími dvěma piloty.

Nejedná se o ojedinělý případ

Japan Airlines není jedinou významnou japonskou leteckou společností, která se musela v poslední době omlouvat za narušení letu v důsledku alkoholu. Na konci října se musely omluvit aerolinky All Nippon Airways poté, co jeden z pilotů, který celou noc těžce popíjel, způsobil zpoždění pěti vnitrostátních letů.

Není to však problém pouze japonských aerolinek. V červenci byl zkušený pilot British Airways Julian Monagham odsouzen k osmi měsícům vězení poté, co byl přistižen s více než čtyřnásobným překročeným alkoholovým limitem před letem z londýnského letiště Gatwick na Mauricius.