Písničkář Nohavica si přijel do Kremlu pro medaili. Putinovi zazpíval rusky

/VIDEO/ Ruský prezident Vladimir Putin udělil českému písničkáři Jaromírovi Nohavicovi na slavnostní recepci u příležitosti Dne národní jednoty Puškinovu medaili za "zásluhy o upevnění přátelství mezi národy." Informovala o tom agentura TASS.

V děkovné řeči, kterou Nohavica pronesl v ruštině, zazpíval část písně Bulata Okudžavy.

„Je to zvláštní chvíle. Alexandr Sergejevič Puškin je tu se mnou. A nejen on, ale taky všichni ruští básníci a bardi, které jsem četl, zpíval a překládal. Co ještě říct? Když čteš básně a zpíváš písně druhého člověka, tak se ty sám staneš součástí jeho duše,“ řekl písničkář v Kremlu.

Puškinovu medaili dostalo od ruského prezidenta dosud 940 lidí. V minulosti ji obdržel například někdejší český prezident Václav Klaus, a to v roce 2007. Letos v březnu ji převzal předseda Česko-ruské společnosti Jiří Klapka.

Nohavica obdržel již v loňském roce státní vyznamenání také od českého prezidenta Miloše Zemana. Pyšní se také cenou Stříbrný lukostřelec za rozvoj česko-ruských vztahů, kterou jej Kreml obdařil minulý rok.

Video: Nohavica děkuje Putinovi

Pochybná pocta

Těšínský písničkář se kvůli medaili od ruského vládce setkal také s kritikou.

Magazín Newsweek ve svém polském vydání tento týden napsal, že ruští lobbisté v Česku zaznamenají další velký úspěch a Kreml získá nového „užitečného idiota”. „Škoda jen, že to bude náš milovaný český zpěvák,” uvedl autor článku Aleksander Kaczorowski s tím, že jde o pochybnou poctu. Nohavica je podle něj nyní osvědčený přítel Moskvy, jako je například opěvovatel Kremlu a nepřítel EU Václav Klaus.

Podle Newsweeku je cílem ruské lobby nejen zpochybnit věrohodnost Česka vůči západním partnerům a důvěru Čechů v EU a NATO, ale také získat bez soutěže miliardový kontrakt na modernizaci jaderných elektráren.

Nohavica podle Kaczorowského dostal chuť pomstít se „pražské kavárně“ za to, že časopis Respekt zveřejnil důkazy o jeho spolupráci s StB.