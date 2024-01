Také Francie je zemí, která je svou kuchyní proslulá. A jako takoví mají Francouzi své potravinové zásady, jejichž porušení vidí jen velmi neradi. Chtít po nich, aby vám přidali, je nevhodné. „Je to rozhodně faux pas, urážka kuchaře,“ řekla francouzskému serveru The Local vedoucí kurzů francouzské kuchyně Susan Herrmann Loomisová.

Itálie je společenskými normami ohledně jídla proslulá. Za velký přešlap považují místní třeba to, když si někdo dává boloňské špagety . „Italové jsou velmi citliví na podávání správné kombinace omáčky a těstovin. Tradiční boloňská omáčka se servíruje s tagliatelle, ne špagetami,“ připomněl list The Huffington Post .

Výrobce pizzy Gino Sorbillo, který vede podnik v neapolské ulici Via dei Tribunali, nově v menu nabízí pizzu s ananasem. „Jeho výtvor, nazvaný Margherita con Ananas, stojí 7 eur. Ale není to běžná pizza Hawai: je to pizza bianca, tedy bez rajčatového základu, jež je posypaná nejméně třemi druhy sýra a dvakrát vařeným ananasem,“ napsala americká stanice CNN .

To ovšem neznamená, že by byli Francouzi o hladu, jen zkrátka jí více menších porcí - a po hlavním chodu vždy přichází na řadu dezert nebo sýr.

Typicky spornou otázkou je také to, jak mít připravený steak. Na to mají různý názor nejen jednotlivé národy, ale i jednotliví lidé v nich. Tento kulturní rozdíl vtipně zobrazil i seriál Emily v Paříži, kde si americká hrdinka začala ve francouzské restauraci stěžovat, že její maso je nedostatečně připravené. „Ve Francii šéfkuchaři odmítají připravit steak well done. Buď si dejte medium a zvykněte si na to jako všichni, nebo si prostě objednejte kuře,“ poznamenala Herrmann Loomisová.

A Francouzi mají i svou nápojovou zásadu: k jídlu se pije jen voda nebo víno. Jiné nápoje jsou prohřešek.

Velká Británie: Koláčky, co lidé buď milují, nebo nenávidí

Narozdíl od Italů a Francouzů má britská kuchyně pověst velmi špatnou. Návštěvníci země se o ní mnohdy vyjadřují pohrdlivě. I Britové se ale kvůli vlastním pokrmům dostávají do různic. Příkladem je třeba sladká specialita nazývaná scone - jde konkrétně o koláček, který lze dochutit marmeládou a smetanovým krémem. „Neshodujeme se na tom, jak vyslovovat jejich název, ani na tom, jak je jíst,“ napsal list The Guardian. Spor tkví v tom, jestli nejdříve nanést tuhý smetanový krém a na něj dát trochu džemu, nebo se džem maže jako první a až na něj přichází smetanový krém.

Z dalších tradičních jídel Britové buď milují nebo nenávidí (a nic mezitím) podle portálu Paste Magazine třeba rosolovité úhoře (jellied eels), masový koláč v kombinaci s bramborovou kaší (pie and mash) či fazole na toastu. „Ta je příkladem snadné, rychlé a uspokojivé večeře. Pečené fazole se ohřejí na pánvi nebo v mikrovlnce a podávají na toustovém chlebu. Někteří si na ně ještě nastrouhají sýr. Ti, kteří tento pokrm nemají rádi, o něm mluví jako o příliš nudném,“ konstatoval Paste Magazine.

Brity na dva tábory dělí také sunday roast, což je typické nedělní jídlo, jehož název se dá volně přeložit jako nedělní pečeně. Základem jsou pečené maso a pečené brambory, doplňuje je vařená zelenina a omáčka. Server Digg se před rokem pokusil udělat mezi Brity průzkum na síti X o nejkontroverznějším britském jídle, a sunday roast se zařadil mezi nejčastěji zmiňované pokrmy - někteří si neděli bez něj neumí představit, další jídlo považují za otřepané.

USA: Jak jíst burgery?

Když se řekne americké jídlo, množství lidí určitě na prvním místě napadnou typické fastfoodové pokrmy. Za ikonické americké jídlo jsou považovány burgery. Američané a jiné národy se neshodují na tom, jak je správně jíst. Rukama, nebo příborem? „Tohle je dlouholetý spor,“ uvedl server Medium.

Lidé z USA, kde byl burger poprvé představen v roce 1904, se obecně na každého, kdo ho jí příborem, dívají přinejmenším zvláštně. Když třeba britský kouč etikety William Hanson publikoval video, v němž radil, aby lidé v restauracích jedli burger příborem, vyvolalo to na sociálních sítích doslova smršť amerických komentářů. „Pokud někteří Američané jedí své burgery takto, měli by se vzdát amerického občanství,“ připomněl jeden z nich server Food Republic.

Hamburger je typické americké jídlo. Američané jej jedí rukama.Zdroj: Wikimedia Commons, Len Rizzi, volné dílo

Ani s rukama to ale není tak jednoduché. Otázku, jak správně držet při jedení burger, se dokonce stala námětem vědeckých studií. „Jeden japonský tým přišel s metodou „drápů“, při níž se burger uchopí oběma rukama, přičemž palce a malíčky se umístí pod burger a tři prostřední prsty navrch. I když to může působit nepohodlně, vědci tvrdí, že takové držení udrží obsah burgeru mezi houskami, a nespadne člověku na klín,“ uvedl Food Republic.

Jižní Korea: Generační problém se psím masem

Ještě ohnivější debaty se vedou o vzdálenějších kuchyních. Co Evropanům přijde normální, udivuje třeba Asiaty a naopak. Mezi velmi sporná témata v tomto směru patří konzumace psího masa. Ve středoevropských končinách něco, co v posledním století mnozí považují za nechutné, v asijských zemích běžná věc.

I proto nyní v Jižní Koreji vyvolalo rozruch schválení zákona, který tamní konzumaci psího masa prakticky zakazuje. „Podle nového zákona budou porážení a prodej psů na maso nelegální. Legislativa začne platit v roce 2027. Dušené psí maso je mezi staršími Jihokorejci považováno za delikatesu, ale u mladých strávníků upadlo v nemilost,“ uvedla BBC. Samotné jedení psího masa nezákonné nebude, ale v podstatě vymizí, neboť si jej lidé nebudou mít jak pořídit.

Studentka Lee Chae-yeon si myslí, že podobný zákon je v dnešní době nezbytný. „Stále více lidí má domácí mazlíčky. Psi jsou teď jako rodina a není hezké sníst rodinu,“ vysvětlila pro BBC.

Starší Jihokorejsi nesouhlasí. „Psí maso jíme od středověku. Proč nám vláda brání jíst naše tradiční jídlo?,“ rozhorlil se pro BBC třeba 86letý Kim Seon-ho.

I majitelka restaurace podávající psí maso je z nového zákona zklamaná. „Mladí lidé se dnes nežení a nevdávají, takže pak považují domácí mazlíčky za rodinu, ale jídlo je jídlo,“ prohlásila paní Kim.

Česká republika: Hádky o složení bramborového salátu

Když loni v únoru dorazil do České republiky nový americký velvyslanec Bijan Sabet, na sociální síti X sdílel, že si v pražském centru dopřál trdelník se zmrzlinou. Pod jeho příspěvkem se nahromadilo tolik reakcí, že tato sladkost ani v nejmenším není tradičním českým jídlem, že nakonec fotku s trdelníkem odstranil.

Trdelník se zmrzlinou opravdu patří mezi turistické pasti, nad nimiž mnozí Češi kroutí hlavou. Jsou ale mnohá další jídla a způsoby konzumace, které vyvolávají nikdy nekončící debaty. Jí se krupicová kaše od krajů, nebo se zamíchá? Z jaké strany se konzumuje obložený vajíčkový chlebíček? Od vajíčka, nebo od šunky?

Kdo se také alespoň jednou nepohádal o složení bramborového salátu, jakoby nebyl. Stejně tak kontroverzní je otázka, zda je přijatelné jíst řízek s rýží, nebo ne. Regionálně se liší názory na to, zda tvarohové knedlíky ovocem plnit, nebo je nechat bez náplně a ovoce pouze přidat navrch.

