Současnou globalizaci ve světě pokrmů bez velkých debat určitě zastupují dvě jídla. Hamburgery a pizzy. Oba pokrmy si lidé dají jak u pouličních prodejců, tak i v restauracích. Oproti mletému masu v bulce má však pizza přeci jenom o něco navrch. Zatímco hamburger nefiguruje v seznamu světového dědictví UNESCO, právě pizza, tedy ta neapolská, je na indexu od roku 2017. Avšak, stejně jako hamburger, i pizza má různé podoby.

Tradiční neapolská pizza | Foto: Shutterstock

Jen těžko se najde člověk, který by alespoň jednou v životě neochutnal pizzu. V Česku, respektive Československu, se její vzestup datuje k šedesátým letům minulého století. I kvůli kuchařkám z dob socialismu se však tento pokrm dodnes mnohdy vnímán jen jako placka s kečupem či protlakem s ananasem, eidamem a salámem.

Ovšem jídlo, které má kořeny v italské Neapoli, má daleko bohatší škálu chutí. Přehled nejproslulejších druhů pizzy poskládala americká CNN. Gurmáni je mohou vyzkoušet nejen v Itálii, své verze mají takřka všechny části světa.

Neapolská pizza

Právě tato pizza se v roce 2017 dostala na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Podle Associazione Verace Pizza Napoletana, založené v Neapoli v roce 1984 s cílem „propagovat a chránit v Itálii a na celém světě pravou neapolskou pizzu“, musí být pravá neapolská pizza ozdobena loupanými, ručně drcenými rajčaty, buvolí mozzarellou, popřípadě fior di latte (tradiční mozzarella), lístky čerstvé bazalky a extra panenským olivovým olejem. Těsto musí být pouze z vody, soli, droždí a mouky. A je nutné ji péct v peci na dřevo.

Římská pizza

V Římě existují dva styly pizzy. Celá kulatá, zvaná pizza tonda, a obdélníková krájená na plátky - al taglio. Pizza tonda má být tenká jako papír a s extra křupavými okraji. Její těsto se obvykle připravuje pomocí válečku, aby neměla žádné bubliny.

Římská pizzaZdroj: Shutterstock

Pizza fritta

Tato smažená pizza si u Neapolců získala oblibu po druhé světové válce, kdy byl velký nedostatek surovin na pravou neapolskou. Místo mozzarelly stačí riccota a olej v těstě nahradilo sádlo.

Sicilská pizza

Právě tato pizza, která se někdy označuje také jako sfincione palermitano, je typická přísadami, které zahrnují olivy, ančovičky či kapary. Jedná se o tlustou, měkkou pizzu s křupavým dnem a peče se na plechu.

Detroitská pizza

Tato pizza je asi jednou z nejznámějších ve Spojených státech amerických. Je to pizza s tlustou kůrkou a polevou, která se šíří až k okrajům, a dvěma velkými pruhy omáčky navrchu. Peče se v těžkých ocelových nebo hliníkových pánvích s vysokými stěnami. Přitom se sýr na okraji roztaví a vytvoří křupavý okraj. Dalším charakteristickým znakem detroitské pizzy je nanášení omáčky. Ta se vždy nalévá na sýr místo pod něj.

Detroitská pizzaZdroj: Shutterstock

Pizza New Haven

Obyvatelé v okolí New Havenu nazývají neapolskou pizzu apizza (vyslovuje se ah-beetz). Je to přezdívka inspirovaná dialektem italštiny, kterým se mluví v Neapoli a kterou do této oblasti přinesli raní přistěhovalci. Tenká a křupavá pizza ve stylu New Haven se peče v rozpálených pecích na pizzu z cihel, tradičně vytápěných uhlím, které dodávají kůrce její typický spálený efekt.

Chicagská pizza

Pro chicagskou pizzu je těsto podobné sušenkám. Na něj se pokládají plátky mozzarelly. Teprve poté přijde omáčka. Pro tuto pizzu je také typické, že se na ni pokládají syrové klobásy.

Kubánská pizza

Tuto pizzu pro USA objevili kubánští přistěhovalci v Miami. patří na ni chorizo, mleté hovězí maso či jitrocel.

Tarte flambée

Není to sice pizza v pravém slova smyslu, ale spíš slaný koláč z francouzského Alsaska. Také se nazývá flammekueche a je oblíbený v německých restauracích. Tradiční je na ní rozetřený čerstvý sýr, uzená slanina a cibule.

Chačapuri

Slavné gruzínské chačapuri, podobně oblíbené a nárokované Armény, je jídlem ve tvaru lodi, která se podobá pizze. Vykynuté těsto se plní sýrem a syrovými vejci. V Gruzii se chačapuri vyrábí z čerstvého tvarohu a slaného sýru.

Gruzínské chačapuriZdroj: Shutterstock

Katalánská koka

Tato pizza ze Španelska se obvykle vyrábí bez omáčky nebo sýra. K výrobě oválného základu katalánské koky se používá mouka, sůl, voda, droždí a extra panenský olivový olej. Mezi tradiční posypy patří hromady karamelizované cibule a restované zeleniny. Například červená paprika a špenát. Některým lidem nesmí na koce chybět lilek, klobása či solená treska.

Newyorská pizza

V americkém New Yorku je na pizze vidět silný vliv italských přistěhovalců. Nejikoničtější je ale newyorská plátková pizza, stylová „uchop a jdi“, pečená v plynové troubě, obvykle krájená z 18 a 22palcových (tedy s průměrem necelých 46 a 56 centimetrů) koláčů. Na pizzu, jejíž spodní část těsta mnozí kuchaři posypávají kvůli lepší kůrce krupicí, se obvykle dává mozzarella.