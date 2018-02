Zakladatel Tesly Musk prodává plamenomety, 20 tisíc jich zmizelo za týden

Pro větší pocit bezpečí firma k plamenometu nabízí také malý hasičský přístroj za 30 dolarů. Ve Spojených státech je prodej zbraně legální. Je totiž považována za zapalovač s délkou ohně méně než tři metry.

„Nekupujte si jej, pokud nemáte rádi zábavu,“ propagoval zbraň miliardář Musk. Podle něj jde spíše o zábavnou pochodeň, než o zapalovač. V úterý uvedl, že je vyprodáno s tím, že by příště mohl prodávat třeba ruční sněžná děla.

Americké úřady ale varují, že plamenomety jako takové jsou v zemi zakázané. Nelegální je i prodej jejich imitací osobám mladším 18 let. Kontroverznímu prodeji se snažil zabránit například kalifornský demokrat Miguel Santiago.

„Pokud je to skutečná zbraň, jsem znepokojen a vy byste měli být také. Pokud jde o vtip, vzhledem k tomu, že jsme letos zažili nejhorší požáry v naší historii, není nic hrozivějšího" žehral politik na twitteru.

If this is real, I’m outraged and you should be too. If this is a joke, then it’s a terribly insensitive one given that we’re coming off of the worst wildfire season in history. Either way: NOT FUNNY. NOT GONNA HAPPEN. https://t.co/DCC2xyVsn4