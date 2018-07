Plánoval zabití britské premiérky Theresy Mayové. Soud mu dal 20 let

Londýnský soud odsoudil dvacetiletého britského stoupence Islámského státu Naa'imura Rahmana za přípravu teroristického útoku na britskou premiérku Theresu Mayovou. Nejprve chtěl odpálit výbušninu, aby se dostal do jejího sídla na adrese Downing Street 10, a poté ji v nastalém zmatku zabít pistolí nebo nožem. Od soudu za to dostal 20 let vězení.

Brit bangladéšského původu se poprvé dostal do hledáčku policie loni v srpnu, kdy byl zatčen kvůli podezření, že posílá sexuálně laděné snímky nezletilým dívkám. Nikdy však nebyl obviněn. Zkoumání jeho mobilního telefonu nicméně vyvolalo obavy z toho, že by mohl mít extremistické názory. ČTĚTE TAKÉ: Za půl roku zemřelo v afghánském konfliktu 1692 civilistů. OSN: Rekordní číslo Jeho plán byl odhalen poté, co kontaktoval přes internet agenta americké FBI, o kterém se domníval, že je stoupencem Islámského státu. Agent FBI ho představil dalšímu pracovníkovi britské MI5, který z něj v roli člena Islámského státu dostal podrobnosti o jeho plánech. Před soudem zazněly mimo jiné detaily ze zpráv, které Rahman odeslal prostřednicím aplikace Telegram falešným členům IS. Například 14. září loňského roku napsal: „Můžeš mě dostat do spící buňky, jak jen to bude možné? Chci podniknout sebevražedný útok v parlamentu. Chci se pokusit zabít Theresu Mayovou.“ Další den pak řekl: „Mým úkolem je dostat svůj cíl. Nic menšího než smrt vůdců parlamentu.“ ČTĚTE TAKÉ: Letecký útok na základnu IS v Sýrii zabil nejméně 28 civilistů Porota také vyslechla svědectví, že byl Rahman ve spojení se svým strýcem, který odcestoval do Sýrie a připojil se k Islámskému státu, a jenž svého synovce také k útokům v Británii povzbuzoval. Jeho strýc byl zabit při jednom útoku dronu. Rahman, který žil na severu Londýna, byl zatčen loni 28. listopadu krátce poté, co se vrátil z celé řady schůzek s policisty v utajení, a kde mu bylo poskytnuto to, o čem mu bylo řečeno, že je sebevražedná vesta a bomba. ČTĚTE TAKÉ: Vyzýval k zabití prince George. Britský džihádista odešel od soudu s doživotím

