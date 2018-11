Jak obejít sankce vůči Íránu? Plán EU má trhliny, nikdo nechce rozzlobit USA

Zvláštní iniciativa Evropské unie, která má umožnit obchodování s Íránem navzdory americkým sankcím, se ocitla na pokraji kolapsu. Žádná z členských zemí nechce hostit Společnost zvláštního určení (SPV), která má obchod s Íránem zaštiťovat, a to kvůli obavám z americké odvety. Informovala o tom agentura Reuters.

Společnost zvláštního určení by měla umožnit výměnný obchod. Na jedné straně by tak byla íránská ropa a zemní plyn a na straně druhé evropské zboží. Tím by bylo možné obejít americké sankce, které jsou založené na globálním použitím dolaru při obchodování s ropou.

Podle plánu měla být SPV založena do konce tohoto měsíce s tím, že by ale začala fungovat v průběhu příštího roku. Žádná země se však nenabídla, že může sídlit na jejím území, řeklo agentuře Reuters šest evropských diplomatů, kteří si nepřáli být jmenováni.

Šéfka evropské diplomacie Federica Mogherini požádala několik zemí, aby zvážily možnost přijetí ústředí společnosti. Společnost totiž bude muset spolupracovat s místními bankami, které by se následně mohly stát zranitelnými vůči případným trestům ze strany USA kvůli vyhýbání se sankcím.

„V této fázi nikdo nepřišel. Pokud nebudeme mít hostitelskou zemi, budeme mít velmi velký problém. Potřebujeme někoho, kdo to bude hostit. Zatím je kolem hodně nervozity," řekl agentuře Reuters jeden z evropských diplomatů, který si nepřál být jmenován.

Rakousko požadavek, aby společnost hostilo, odmítlo. Mezi další dvě možnosti patří Belgie a Lucembursko, ale obě země vyjádřily silné výhrady, uvedli diplomaté. Jejich neochota vyplývá z obav, že by na jejich banky mohly Spojené státy rovněž uvalit sankce.

Mluvčí rakouského ministerstva zahraničí Peter Guschelbauer potvrdil, že Vídeň společnost hostit nebude. „Na vládní úrovni bylo dosaženo rozhodnutí, že s SPV je prostě spojeno příliš otevřených a nepředvídatelných otázek,“ řekl Guschelbauer.

Za dobrého kandidáta je všeobecně považováno Lucembursko, protože již má zkušenosti se zavedením podobného mechanismu během finanční krize eurozóny v letech 2009 - 2012. Podle zákulisních informací v současnosti Německo, Francie a Velká Británie tlačí na Lucembursko, aby ustoupilo.

„Rakousko skutečně odmítlo. Není to mrtvé, ale nejde to správným směrem. Zkusíme to s Lucemburskem, ale neděláme si žádné iluze,“ řekl ve středu evropský diplomat.

Teherán hrozí vypovězením smlouvy

V sázce je mnoho. Írán opakovaně pohrozil, že pokud blok selže v ochraně íránských ekonomických zájmů proti tlaku Spojených států, odstoupí od protijaderné smlouvy z roku 2015, ve které se zavázal ukončit svůj jaderný program výměnou za zrušení tehdejších sankcí. Německo, Francie a Velká Británie přitom byly mezi signatáři dohody.

Evropský neúspěch by mohl v zemi posílit protizápadní nálady a povzbudit Teherán k agresivnějšímu angažmá na Blízkém východě. Islámská republika je přímo aktivní v Sýrii a v Jemenu pak prostřednictvím podpory protivládních povstalců bojuje se svým hlavním regionálním soupeřem Saúdskou Arábií.