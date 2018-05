Plastový odpad se již dostal i na nejopuštěnější místo na Zemi

Posádky plachetnic, které se účastní závodu Volvo Ocean Race, jenž je považován za nenáročnější jachtařský závod na světě, učinily znepokojivý objev. Drobné částečky mikroplastů se již nachází i na nejopuštěnějším bodu na Zemi. Takzvaný Point Nemo se nachází v jižním Pacifiku a od nejbližší obydlené pevniny je vzdálený 2 600 kilometrů.

Čistého moře ubýváFoto: Sebastian Meckelmann/National Geographic

Point Nemo v minulosti ještě nebyl zkoumán, ale dvě jachty, které se účastní elitního osmiměsíčního závodu kolem světa, jsou vybavené filtračním systémem, který sbírá vzorky mořské vody. Na tomto místě pak objevily koncentraci mikroplastů, která se pohybuje mezi devíti až 27 částicemi v krychlovém metru vody.

Jedna z lodí nazvaná Turn The Tide On Plastic spolupracuje s kampaní Sky Ocean Rescue to campaign, která má přinést lepší porozumění otázce znečištění plastů v našich oceánech a inspirovat lidi, aby podnikli kroky ve svých každodenních životech.

Podle doktora Sorena Gutekunsta z GEOMAR Institute for Ocean Research Kiel, který analyzoval předběžné údaje o mikroplastech ve své laboratoři v německém Kielu, se mikroplasty staly všudypřítomnými.

„To znamená, že pokud bych hodil plastovou lahev do řeky Temže, možná v určitém okamžiku najdu mikroplasty z této lahve v Jižní Africe,“ řekl Gutekunst.

Turn The Tide On Plastic provádí vzorkování mořské vody od začátku závodu, který odstartoval loni v říjnu ve španělském Alicante. Nejvyšší koncentrace mikroplastů byly zatím nalezeny ve Středozemním moři a v Jihočínském moři. Zatím poslední výsledky vzorků vody pocházejí ze sedmé etapy závodu, která vedla z Aucklandu na Novém Zélandu do brazilského Itajai.