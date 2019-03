Jihoafrický potápěč popsal okamžik, kdy se jeho hlava a část trupu dostala do plejtvákovy tlamy, jako kompletní zatmění. „Nebyl čas na strach nebo nějaké emoce,“ řekl Schimpf deníku Telegraph.

„Okamžitě jsem věděl, co se stalo. Věděl jsem, že mě chytla velryba. Instinktivně jsem zadržoval dech, protože jsem předpokládal, že se znovu ponoří a vyvrhne mě někde v hlubinách Indického oceánu,“ pokračoval.

Schimpf spolu s dalšími dvěma kolegy šnorchloval asi 25 námořních mil od pobřeží nebaleko jihoafrického přístavu Port Elizabeth. Zkušený mořský ochránce přirody a fotograf se pokoušel nafilmovat hon na sardinky, kdy se je tučňáci, tuleni, delfíni, plejtváci a žraloci snaží nahnat do tvaru koule, na kterou pak zaútočí.

Aby získal nejlepší záběry, skočil Schimpf přímo do středu vířící koule ryb. Najednou se však voda prudce zavířila a skupina si uvědomila, že se děje něco podivného. Z hlubin se náhle vynořil plejtvák se široce rozevřenými čelistmi. V tom okamžiku se Schimpf ocitl hlavou a trupem zaklíněný uvnitř úst kytovce.

„Cítil jsem obrovský tlak kolem pasu. Myslím, že v tu chvíli si velryba uvědomila svou chybu. Otočila se na stranu a mírně otevřela tlamu, aby mě propustila. Poté jsem byl vyplaven spolu s obrovským množstvím vody, zatímco velryba polykala všechny ty ryby,“ popsal potápěč.

Vše trvalo jen vteřiny

Zatím vše z blízké lodi pozorovali fotograf Heinz Toperczer a Schimpfova manželka Silke. Vzhledem k tomu, že potápěč strávil v tlamě plejtváka pouze 1,8 sekundy, nezaznamenali, co se stalo, dokud se Schimpf nevrátil zpět na palubu.

„Silke viděla, že ve velrybě je cizí předmět, ale teprve když jsem se vynořil u lodi, si uvědomila, že jsem to já,“ dodal Schimpf. Když zjistil, že nemá žádné zranění, rozhodl se pro další ponor.

„Večer po návratu Heinz zkontroloval své snímky a teprve když jsem to viděl, uvědomil jsem si, jak velké jsem měl štěstí, že se na to teď můžu dívat. Sekundy rozhodnou, jestli se stanete kořistí. Sekundy rozhodnou o vašem přežití. Sekundy jsou to, co se počítá,“ řekl Schimpf.

Podle něj se rozhodně nejednalo o útok, ale pouze byl náhodou na špatném místě. „Jsem si jist, že to pro toho plejtváka bylo stejně hrozné jako pro mě,“ zdůraznil.

Plejtvák Brydeův je středně velký kytovec, který dorůstá délky okolo 11 metrů a váhy zhruba 15 tun. Živí se drobnými rybami a krilem, což jsou malí mořští korýši.