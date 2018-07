Plnění slibů? Severní Korea bourá areál na balistické rakety

Během klíčového summitu v červnu podepsal americký prezident spolu se svým severokorejským protějškem dohodu, ve které se Kim Čong-un zavázal k „úplné denuklearizaci Korejského poloostrova.“

Následně se však objevili kritici, kteří hovořili o tom, že podrobnosti jaderného odzbrojení nejsou nijak specifikovány, stejně tak chybí časový horizont, kdy se Pchjongjang zbraní skutečně vzdá.

Nejnovější satelitní snímky z 20. a 22. července však naznačují, že se v areálu stanice Sohe rozebírají budovy, v nichž se mimo jiné vyvíjely motory pro balistické a vesmírné rakety či skladovaly družice.

„Jelikož předpokládáme, že tato zařízení hrála důležitou roli ve vývoji technologií pro severokorejský program mezikontinentálních balistických raket, představují tyto snahy významný prvek v budování důvěry ze strany Severní Koreje,“ uvedl institut 38 North.

O možné likvidaci střelnice Sohe začala americká média spekulovat již před měsícem, kdy Donald Trump prohlásil, že se KLDR zavázala zlikvidovat jedno ze svých významných raketových odpališť. Posléze se objevily informace právě o střelnici Sohe.

„Kim Čong-un nám sdělil, že ke zničení střelnice Sohe dojde v dohledné budoucnosti,“ řekl 20. června agentuře Reuters vysoce postavený americký činitel, který nechtěl být jmenován.

Jedná se tak o první konkrétní důkaz platnosti opatření, jež ze summitu vzešlo. V pondělí také americký prezident Donald Trump na svém twitteru vyjádřil spokojenost s pokrokem ve vztazích s KLDR. Podle něj Pchjongjang za posledních devět měsíců neprovedl žádné jaderné testy.

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy!