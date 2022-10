Putin nabídl Evropě více plynu na zimu. Dobrý pokus, odmítl ho Berlín

ČTK

Rusko je ochotno dodat do Evropy během podzimu a zimy dodatečné objemy zemního plynu, a to nepoškozenou větví plynovodu Nord Stream, anebo přes Turecko, uvedl ruský prezident Vladimir Putin. Podle ruské agentury TASS dodal, že míč je nyní na straně Evropské unie. Agentura AP upozornila, že se návrh týká plynovodu Nord Stream 2, který vede po dně Baltského moře do Německa. Berlín nabídku šéfa Kremlu odmítl. Rusko podle něj zastavilo dodávky skrze Nord Stream 1 ve své politické hře. Německo také zpochybnilo, že by dodávky skrze Nord Stream 2 byly spolehlivější.

Ruský prezident Vladimir Putin, 10. října 2022 | Foto: ČTK