Záměr postavit obří podmořský plynovod Nord Stream 2, vedoucí po dně Baltického moře z Ruska do Německa, už přežil ledacos.

Protesty Polska, Ukrajiny a pobaltských zemí, sankce a hrozby Spojených států i odpor Dánska, které odmítalo dát souhlas vedení plynovodu přes své teritoriální vody.

Důvod, proč Německo a západní firmy, které se na stavbě podílí, tak trvá na projektu, je jednoduchý. Přeprava plynu Nord Streamem 2 vyjde Německo o 40 procent levněji, než dosavadní tranzit přes Ukrajinu. O významu projektu svědčí i to, že šéfem dozorčí rady plynovodu je bývalý spolkový kancléř Gerhard Schröder. Jenže teď se zdá, že vše bude nyní muset jít stranou.

Berlín pod tlakem

Takřka smrtelná otrava nejvlivnějšího ruského opozičního politika Alexeje Navalného, kterého se po leteckém převozu ze Sibiře snaží zachránit lékaři v Berlíně, Německem otřásla. Zřejmě víc, než Kreml, který jakoukoli otravu popírá, očekával.

„Pokud v příštích dnech ruská strana nepřispěje k objasnění, budeme se muset se svými partnery poradit o odpovědi,“ uvedl o víkendu německý ministr zahraničí Heiko Maas.

„Pokud přemýšlíme o sankcích, měly by působit co nejcíleněji,“ dodal. „Doufám, že nás Rusové nepřinutí změnit náš postoj k Nord Streamu 2.“ Německá média a také někteří vlivní politici křesťanských demokratů kancléřky Angely Merkelové tlačí právě na zastavení stavby zmíněného plynovodu.

Šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen, který se uchází o následnictví po Merkelové v čele strany, k tomu řekl: „Kdyby nyní měl být plynovod Nord Stream 2 dokončen, bylo by to pro Vladimira Putina jen naprostým potvrzením toho, aby v takovéto politice pokračoval, dokonce by se mu to ještě vyplatilo.“

Mluvčí kancléřky proto nevyloučil, že Berlín k tomuto velice tvrdému kroku sáhne. „Kancléřka se k těmto víkendovým vyjádřením ministra zahraničí připojila,“ uvedl včera úřad Merkelové.

Kreml nic nevyšetřuje

Rusko ale nadále mlží. Tvrdí, že k žádné otravě nedošlo, že nervově paralytický plyn novičok vůbec nebyl proti Navalnému použit. A že zjištění německých lékařů, kteří tvrdí opak, nejsou průkazná. Nezačalo proto ani vyšetřování samotného útoku na opozičního předáka.