Rusko má další vítězství. Plynovod přes Turecko posiluje jeho vliv

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič skupiny B 22 000 Kč

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) Řidič malého dodávkového automobilu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme řidiče-kurýra pro rozvoz balíků pro kurýrní společnost. Nástup možný ihned. , , JAK BY MĚL NÁŠ ŠIKOVNÝ KURÝR VYPADAT? , rychle se orientuje v terénu, výborně čte v mapách. , je spolehlivý (přijdeš do práce včas, protože čas jsou peníze) , je to ochotný sympaťák (protože právě Ty budeš v přímém styku se zákazníky) , je týmový hráč (a budeš jedním z nás) , nebojí se mluvit (protože kurýr nemluvka, je jako auto bez kol : -)) , je samostatný (nepotřebuješ vodit za ručičku) , je aktivní řidič sk.B a nebojí se jízdy velkým autem , zkušenosti s rozvozem zásilek výhodou , CO BUDE TVOU HLAVNÍ NÁPLNÍ PRÁCE? , doručování zásilek našim zákazníkům s RADOSTÍ a úsměvem na tváři , vyzvedávání zásilek od zákazníků , komunikace se zákazníky, dispečery a zákaznickým servisem , práce se skenerem. , Životopis zasílejte na email: silvernix@seznam.cz. Pracoviště: Silvernix s.r.o., Libušínská, č.p. 630, 326 00 Plzeň 26. Informace: Petr Švamberk, +420 774 244 975.