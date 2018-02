Po brexitu by mohla Británie zůstat v celní unii, připustil Macron

/VIDEO/ Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Paříži prohlásil, že by Velká Británie i po odchodu z Evropské unie (EU) mohla se společenstvím zůstat v celní unii. Bylo by to podle něj podobné řešení jako ve vztahu EU k Turecku. Celní unii by chtěli i britští opoziční labouristé, naopak proti je vláda v Londýně.

Macron na tiskové konferenci s norskou premiérkou Ernou Solbergovou řekl, že celní unie je jedno z možných řešení budoucího uspořádání vztahů. Neposkytovala by ale Británii plný přístup na vnitřní trh EU, dodal prezident. LIVE | Déclaration conjointe avec @erna_solberg, Premier Ministre du Royaume de Norvège.https://t.co/c0UQlamV6K — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 27. února 2018 Britský ministr mezinárodního obchodu Liam Fox setrvání v celní unii odmítl. Podle něj by tak Británie skončila v horší pozici než v jaké je nyní, píše web euractiv.cz. ČTĚTE TAKÉ: Uniklá analýza: Británie si ekonomicky pohorší, ať už bude brexit jakýkoliv Předseda labouristů Jeremy Corbyn včera prohlásil, že jeho strana bude usilovat o vyjednání nové komplexní celní unie mezi Británií a EU. Podmínkou setrvání v celní unii ale prý je, aby Londýn mohl mluvit do budoucích obchodních dohod unie. Podle Macrona vede současné stanovisko britské vlády k tomu, že bude Británie odloučena od EU více než Norsko. To je de facto součástí jednotného trhu, i když není členem unie. Velká Británie opustí Evropskou unii na konci března příštího roku. Podoba brexitu a vztahy obou stran po něm jsou však stále předmětem jednání. ČTĚTE TAKÉ: Začíná brexodus. Z Británie odešlo nejvíce občanů EU za posledních deset let

Autor: Radka Kopecká