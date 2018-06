V Zimbabwe explodovala nálož, prezident byl jen kousek od výbuchu

Zatímco v Etiopii se následky vyšplhaly na jednoho mrtvého a téměř dvě stovky zraněných, na stadionu White City ve městě Bulawayo bylo zraněno devět lidí. Byl mezi nimi i viceprezident Kembo Mohadi, jenž utrpěl nespecifikované poranění nohy.

Sám prezident se později nechal slyšet, že mnoho nechybělo a mohl být v nemocnici i on. „Objekt vybuchl jen pár palců ode mě. Můj čas ale ještě nenastal,“ okomentoval nebezpečnou explozi.



Ta se udála ve chvíli, kdy prezident – podobně jako předtím etiopský premiér – opouštěl jeviště po svém projevu. George Charamba, prezidentův mluvčí, později uvedl, že zraněno bylo celkem "osm nebo devět" lidí, mezi nimi i viceprezident, jeho manželka, předseda vlády, reportér místní televize či politický komisař.

This afternoon, as we were leaving a wonderful rally in Bulawayo, there was an explosion on the stage. Several people were affected by the blast, and I have already been to visit them in the hospital.