Po floridském masakru ukončily firmy spolupráci s asociací držitelů zbraní

Mezi společnostmi, jež se od asociace po floridském masakru distancovaly, jsou mimo jiné pojišťovna MetLife Insurance, autopůjčovna Avis Budget, výrobce bezpečnostního softwaru Symantec Corp či stěhovací služby North American Van Lines.

Veškeré styky s NRA přerušily i známé autopůjčovny Hertz a Enterprise, které ještě minulý týden nabízely členům NRA výrazné slevy, napsal zpravodajský server BBC News. Různé výhody dosud členům asociace naopak nabízí například technologický gigant Amazon.

NRA odmítla důsledky tohoto bojkotu komentovat. „Místo toho, aby svalovali vinu na organizaci, která brání právo každého občana držet a nosit zbraně, by se lidé měli zaměřit spíše na velké množství chyb, kterých se dopustily FBI i místní bezpečnostní úřady,“ uvedla ale asociace již dříve na sociálních sítích.

Instead of placing the blame on an organization that defends everyone's #2A rights, maybe people should take a hard look at the number of failures by the FBI and local law enforcement agencies, or does that not fit your agenda? #DefendtheSecond #NRA https://t.co/FyDRrWxvJW