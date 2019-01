"Reagujeme na spatření dronu na Heathrow," uvedlo letiště. "Zatímco vyšetřujeme, zastavili jsme jako preventivní opatření odlety. Omlouváme se všem cestujícím za jakékoli potíže, které to může způsobit," dodal nejvytíženější vzdušný přístav v celé Evropě.

Mezi uvězněnými cestujícími byla i reportérka televize ITV, která mířila do domů do Manchesteru. Ta potvrdila, že byl příčinou pozastavení letů dron, což jí potvrdil člen posádky.

Grounded at #Heathrow whilst waiting to fly home to Manchester, first officer says flights suspended whilst police investigate possible #drone activity…