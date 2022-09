Je těžké si představit, co zažívala rodina, která dlouhých osmdesát let netušila, co se stalo s mladým „Bertem“ Jacobsonem, který sloužil u námořnictva. Rozuzlení jim přinesla až moderní forenzní analýza, která dokázala identifikovat jeho ostatky. Po desítkách let ho tak rodina může pohřbít.

Smrt na bitevní lodi

Forenzní analýza určila, že byl mezi těmi, kteří zemřeli na lodi USS Oklahoma při japonském útoku na Pearl Harbor. Jednadvacetiletý Herbert Jacobson skonal stejně jako dalších čtyři sta námořníků na palubě jedné ze čtyř bitevních lodí, které potopila japonská torpéda. I když se po dvou letech od útoku, tedy v roce 1943 našlo jeho tělo, tak se ho, stejně jako mnoho dalších, nepodařilo identifikovat.

Povedlo se to až po nasazení nejnovější analýzy DNA v roce 2019. Vyřešilo se tak osmdesát let dlouhé tajemství námořníkovi smrti. O identifikaci obětí útoku na Pearl Harbor se přitom odborníci snažili už v roce 2003 pomocí zubních záznamů. O dvanáct let později pak ministerstvo obrany oznámilo nové plány na opětovnou exhumaci ostatků a jejich prozkoumání. Portál NBC News doplňuje, že uskutečněný projekt Oklahoma nakonec opravdu vedl k identifikaci 355 mužů, mezi kterými byl i Jacobson.

Rozuzlení po osmdesáti letech

Vyřešení příčiny smrti amerického námořníka bylo rozuzlením pro celou rodinu včetně jeho matky. Každý rok sedmého prosince plakala, protože nevěděla, co se s jejím synem stalo. Portál BBC píše, že Herbert Jacobson byl pohřben v Arlingtonském národním hřbitově. Obřadu se zúčastnili jeho potomci, kteří ho neměli šanci poznat. Synovec zemřelého přiznal, že díky identifikaci ostatků konečně ví, co se námořníkovi stalo, a tak může celá rodina událost uzavřít.

„Byla to tak trochu nevyřešená záhada. Teď už ale konečně víme, co se s Bertem stalo. Víme že je konečně uložen k odpočinku poté, co byl tak dlouho veden jako nezvěstný," uvedl synovec Brad McDonald. Co se přesně osudného dne Jacobsonovi stalo se však jeho rodina pravděpodobně nikdy nedozví. „Jsem si docela jistý, že spal na své posteli a zemřel dříve, než vůbec věděl, že začala válka,“ uvedl údajně dobrý přítel Jacobsona.

Více než dva tisíce mrtvých

Nečekaný japonský útok na námořní základnu USA na Havaji se udál 7. prosince 1941 a znamenal vstup Spojených států amerických do druhé světové války. V průběhu dvou hodin bylo zabito více než dva tisíce čtyři sta Američanů a většina americké flotily byla zničena nebo poškozena. Japonci při útoku zničili šestnáct lodí a skoro čtyři sta letadel. Ušetřeny byly jen sklady paliva. Dodnes je na místě aktivní námořní základna, muzeum a národní památníky, které připomínají smrt vojáků, kteří na místě zemřeli.