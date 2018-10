Další pokusy o útok. Balíčky s bombou dostali Clintonovi, Obamovi i Trump

Při předběžné kontrole zásilek adresovaných Billu a Hillary Clintonovým nalezli pracovníci výbušné zařízení. Stejnou zásilku dostali i Barack Obama a současný americký prezident Donald Trump. Jde přitom o podobné zařízení, které se našlo ve schránce finančníka George Sorose. Ve středu bylo rovněž kvůli podezřelému objektu evakuováno i newyorské sídlo Time Warner a televize CNN. Informoval o tom server New York Times.

Policie novinářům sdělila, že stejně jako v Sorosově případě šlo o trubkovou bombu dlouhou asi 15 centimetrů, napěchovanou výbušnou látkou. Nikdo se k odpovědnosti nepřihlásil, takže motivy útoku zatím nejsou známy.

Dva podezřelé balíčky

Příslušníci Tajné služby Spojených států amerických ve svém prohlášení uvedli, že "zachytili dva podezřelé balíčky adresované Hillary Clintonové a Baracku Obamovi." Zařízení adresované Clintonové, která bydlí ve Westchester County na předměstí New Yorku, bylo nalezeno v úterý. Balíček adresovaný Obamovi byl zachycen ve středu ve Washingtonu DC.

Tajná služba Spojených států amerických má ze zákona za úkol ochraňovat prezidenta a členy jeho rodiny, vysoké vládní činitele i bývalé prezidenty USA. "Balíky byly během rutinní kontroly okamžitě identifikovány jako potenciální výbušné zařízení a byly ihned zneškodněny", uvedla v prohlášení. "Zmíněné osoby balíčky nedostaly a nebyly vystaveny žádnému nebezpečí," dodala tajná služba.

Stanice CNN uvedla, že balíček s výbušninou zaslali také do její redakce v New Yorku a do sídla mediální společnosti Time Warner. Policie budovy evakuuje.

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s — CNN (@CNN) 24. října 2018

Bílý dům ve svém prohlášení útoky odsoudil. "Tyto teroristické činy jsou opovrženíhodné a ten, kdo je za to zodpovědný, bude postaven před zákon" uvedl Bílý dům. "Tajná služba Spojených států a další orgány činné v trestním řízení událost vyšetřují a přijmou veškerá přiměřená opatření k ochraně těch, kteří jsou ohroženi těmito zbabělci," stojí v prohlášení.

K útoku se vyjádřil i nejstarší syn amerického prezidenta, Donald Trump mladší, který rovněž na začátku tohoto roku dostal podezřelé balíčky. "Jako člověk, jehož rodina byla přímo obětí těchto útoků, odsuzuji toho, kdo to udělal, a to bez ohledu na stranu nebo ideologii. Tyhle události musí skončit a já doufám, že pachatel skončí na dlouhou dobu ve vězení."

As someone whose family has directly been the victim of these mail threats I condemn whoever did this regardless of party or ideology. This crap has to stop and I hope they end up in jail for a long time. https://t.co/pajRgM4hYm — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24. října 2018

Clintonovi i Soros bydlí na newyorském předměstí. Americký miliardář a filantrop maďarského původu George Soros je od roku 1979 angažovaným podporovatelem politických aktivit. Během amerických prezidentských voleb v roce 2016 Soros financoval předvolební kampaň Hillary Clintonové.

Ve Spojených státech je považován za jednoho z hlavních přispěvatelů projektů na ochranu demokracie a lidských práv po celém světě. Mimo jiné podporuje i organizace Transparency International nebo Human Rights Watch. Kvůli svým aktivitám je 88letý Soros častým terčem tvrdé kritiky konzervativních skupin i výhružek amerických antisemitů, upozornil deník New York Times.