Po prohraných parlamentních volbách odstupuje italský expremiér Renzi

Předseda italských demokratů a bývalý premiér Matteo Renzi v pondělí oznámil, že rezignuje na svou funkci v čele strany. Důvodem je drtivá prohra v nedělních parlamentních volbách. Dosud vládnoucí Demokratická strana a její spojenci obdrželi jen něco přes pětinu odevzdaných hlasů.

Z nedělního volebního klání vyšla vítězně opoziční středopravá koalice v čele s protiimigrační a euroskeptickou Ligou a stranou Vzhůru, Itálie dřívějšího premiéra Silvia Berlusconiho. Těsně za ní se drží protestní Hnutí pěti hvězd.

„Je samozřejmé, že za takové situace se vzdám vedení strany,“ podotkl Renzi podle agentury AFP na tiskové konferenci.

Žádná z vítězných stran ale nepřekročila potřebnou hranici 40 procent, která by jí zaručila pohodlné sestavení vlády. Musí proto dojít na vyjednávání s dalšími potenciálními partnery.

Expremiér Matteo Renzi uvedl, že jeho levicová strana by neměla uzavírat povolební dohody s extremisty a v parlamentu by měla přejít do opozice.

Renzi dále upřesnil, že Demokratickou stranu povede do jejího sjezdu, který by měl proběhnout po prvním zasedání nově zvoleného parlamentu.