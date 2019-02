Kde konkrétně k chystanému útoku mělo dojít, se v tuto chvíli neví. Soudní líčení proběhne během tohoto čtvrtka. „Obžalovaný měl v plánu zavraždit nevinné civilisty, a to v rozsahu, který se v této zemi jen tak nevidí,“ píše v dokumentech obvodní státní zástupce Robert Hur, kterého BBC cituje.

A @USCG lieutenant and self-identified white nationalist ‘I am dreaming of a way to kill almost every last person on earth’: https://t.co/2HXcdPIDJ9 Christopher Paul Hasson developed a spreadsheet of targets that included @SpeakerPelosi Court fillings https://t.co/8cmzJcObpi pic.twitter.com/mtLYKcTkkp