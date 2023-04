Indiánka v luxusním oblečení šlechty, která září na plesech a oslňuje i anglickou královskou rodinu? Jakkoliv bláznivě může něco podobného znít, legendární americká indiánka Pocahontas se v 17. století skutečně načas stala miláčkem tehdejší anglické smetánky. Předcházel tomu její únos při jednom z anglo-indiánských střetů, který se odehrál přesně před 410 lety. Není divu, že se příběh Pocahontas stal námětem mnoha filmů, dosud ho ale i kvůli tomu obklopuje množství mýtů, legend a nepravd.

Indiánka Pocahontas konvertovala v anglickém zajetí ke křesťanství. | Foto: Wikimedia Commons, John Gadsby Chapman, volné dílo

Je to bezmála třicet let, co animátoři pohádkového studia Disney představili světu další z řady "disneyovských princezen". Sedmou takovou hrdinkou v pořadí se stala indiánská princezna Pocahontas. V animovaném filmu z roku 1995 se tato odvážná dívka zamiluje do anglického osadníka a jejich láska dokáže usmířit znepřátelené kolonizátory a domorodce.

Volba této postavy byla v určitém směru pro tým tvůrců velmi odvážná. Vůbec poprvé totiž pro námět nezamířili do pohádek, jako tomu bylo u předchozích princezen Sněhurky, Popelky či Ariel, ale do amerických dějin. Indiánka Pocahontas, která se zamilovala do anglického kolonizátora, totiž není žádnou fiktivní postavou. Opravdu žila a dosud patří k nejslavnějším domorodcům historie Spojených států.

Dobový trailer k animované pohádce z 90. let představuje tento film jako do té doby vůbec nejdobrodružnější příběh od studia Disney. A byť má v konečném důsledku se skutečným životem Pocahontas společného v podstatě pramálo, i k jejímu opravdovému osudu je označení "dobrodružný" či "dramatický" velmi přiléhavé. Stejně tak o ní ale postupem času vzniklo množství mýtů, a příběh této Indiánky tak v sobě do dnešních dnů nese spoustu záhad.

Jasné ovšem je, že to z indiánského kmene "dopracovala" až na anglický královský dvůr. Částečně ale nedobrovolně - před 410 lety ji totiž Angličané unesli.

Hravá dívka

Předně je potřeba říct, že Pocahontas ve skutečnosti nebyla princeznou a na podobný titul formálně neměla ze žádného důvodu nárok. Na druhou stranu bylo její postavení poměrně výjimečné a minimálně z pohledu Angličanů, kteří tehdy kolonizovali části Ameriky, byla váženou osobou.

Pocahontas byla dcerou náčelníka Powhatana, vůdce kmenů Tsenacommacah, aliance asi třiceti skupin indiánů žijících na území dnešního amerického státu Virginia. Tato aliance čítala zhruba 25 tisíc lidí a domorodci své území nazývali Tsenacomoco.

Přesné datum narození Pocahontas není známé, nejčastěji se odhaduje rok 1596. Stejně tak se přesně neví, kdo byla její matka, neboť náčelník měl více žen. Její pravděpodobně tragický skon ale umožnil Pocahontas žít jiný život než její vrstevnice. „Dle zvyku měla Pocahontas po narození odejít s matkou do její vesnice. O matce se ale nezachovaly žádné zprávy. Někteří historici předpokládají, že zemřela při porodu, takže je možné, že Pocahontas sídlo svého otce na rozdíl od svých nevlastních sourozenců nikdy neopustila. Tak či onak, Pocahontas nakonec žila se svým otcem Powhatanem,“ uvádí web americké Správy národních parků.

Indiánka dostala při narození jméno Amonute a sama pak používala jméno Matoaka. „Pocahontas byla její přezdívka. Toto slovo znamená "hravá", označení zřejmě dostala podle své šťastné a zvídavé povahy,“ zmiňuje server History.

V prvních letech jejího života se nezdálo, že se nějak výrazně zapíše do historie. „Jako dcera náčelníka Powhatana sice pravděpodobně žila ve větším luxusu než její vrstevníci, ale její výchova směřovala ke stejným věcem jako u jakékoliv jiné ženy v kmenu - musela se naučit takzvaným ženským pracem, jako bylo farmaření, vaření, sbírání bylin, budování příbytků, šití šatů,“ vyjmenovává server History. Ženské a mužské role a úkoly v kmenech se nijak nesmíchávaly.

Byť různá filmová zobrazení představují Pocahontas ve slušivých "indiánských" šatech, ve skutečnosti vypadala trochu jinak. „Jako dívka zřejmě nosila jen velmi málo oblečení, možná žádné. Měla také vyholenou hlavu, s výjimkou malé části na zadní straně, kde se naopak vlasy nechávaly růst dlouhé a ženy si je zaplétaly,“ poznamenává web Správy národních parků.

Osudové setkání

Předurčený život Pocahontas jako nijak se nevyjímající indiánské ženy, jejímž hlavním životním posláním je vdát se a rodit děti, změnil v roce 1607 příjezd anglických kolonizátorů do oblasti osídlené kmeny Tsenacommacah. Angličané zde založili kolonii Jamestown a mezi nimi a původními obyvateli časem zavládla vzájemná nevraživost. Jen jediný člověk ji dokázal alespoň na určitá období zmírnit, tou osobou se stala právě Pocahontas.

A jak k tomu došlo? To popisuje asi vůbec nejslavnější legenda o Pocahontas, i když podle historiků dost zkreslená.

V zimě 1607 zajal Powhatanův bratr anglického kapitána Johna Smithe (mimochodem, ve zmíněné disneyovce se právě takhle jmenuje postava princeznina milého). Postupně svého zajatce ukázal v několika indiánských táborech, až nastal čas "předložit" jej náčelníkovi Powhatanovi.

Jak praví legenda, vycházející ze Smithových vzpomínek, Indiáni se následně rozhodli Angličana popravit. „Smithe dovlekli před Powhatana, na zem položili dva velké kameny. Smitha přinutili položit na ně hlavu, jeden z bojovníků zvedl kyj, aby zajatci rozbil hlavu. V poslední chvíli ale přispěchala tehdy zhruba jedenáctiletá Pocahontas a položila svou hlavu na Smithovu, čímž zastavila popravu. Powhatan poté Smithovi řekl, že je součástí kmene, a umožnil mu odejít,“ připomíná legendu web Správy národních parků.

Dodnes se ovšem vedou spory o to, zda je alespoň částečně pravdivá. K pochybnostem vede historiky třeba to, že Smith nepopisoval setkání s náčelníkem vždy stejně. „Mnozí odborníci také věří, že Smithovi ve skutečnosti smrt nehrozila a že byl pouze účastníkem nějakého rituálu. Pravdou ale je, že tento muž neměl odkud znát ceremonie Indiánů a mohl se skutečně bát, čímž se z jeho úhlu pohledu Pocahontas stala jeho záchrankyní,“ upozorňuje server History.

Po setkání Smithe s náčelníkem a Pocahontas se každopádně načas domorodci a kolonizátoři spřátelili. „Když se Smith vrátil do Jamestownu, náčelník Powhatan poslal strádajícím osadníkům jídlo a dary. Tyto dodávky většinou doprovázela Pocahontas, která pro Angličany představovala symbol míru. Kolonizátoři věděli, že je oblíbenou dcerou velkého Powhatana a jako takovou ji považovali za velmi důležitou osobu. Takže ji pak například prosili o vyjednání propuštění několika anglických zajatců a podle Smithe se pouze její zásluhou skutečně dostali na svobodu,“ uvádí web Správy národních parků.

Jeden z nejznámějších příběhů o Pocahontas vypráví o tom, jak před smrtí zachránila Angličana Johna Smithe.Zdroj: Wikimedia Commons, New England Chromo. Lith. Co. - Library of Congress, volné dílo

Druhá záchrana

Ani Pocahontas ale nedokázala zabránit vyhrocení vztahů osadníků a domorodců v následujících letech. Oblast dnešní Virginie začalo trápit sucho a Indiáni sami měli málo jídla, natož aby dokázali pokračovat v dodávkách pro anglické kolonizátory. Ti se ale uchýlili k násilí a začali vypalovat kmenová tábořiště, odkud pak jídlo kradli.

Powhatan a Smith se následně pokusili vyjednávat, skončilo to ale fiaskem. Pocahontas tehdy anglickému kapitánovi zachránila život podruhé. „Prozradila mu, že ho její otec plánuje zabít,“ uvádí web History. Při tomto činu prokázala velkou odvahu - za Smithem totiž musela s nasazením vlastního života doslova utéct z lesa, v němž se už Indiáni chystali k přepadu.

Smith pak odjel do Anglie (Pocahontas a Powhatanovi ale bylo řečeno, že zemřel) a Pocahontas se už dál nesměla stýkat s Angličany. A přestože kvůli tomu anglické záznamy o ní načas ustávají, zhruba v tomto období dosáhla v očích Indiánů plnoletosti (bylo jí kolem čtrnácti - patnácti let). Už si mohla nechat narůst vlasy, jako členka významné rodiny zřejmě nosila jelení kožešinu, a tělo jí zkrášlila rituální tetování. Také si směla vybrat muže - podle všeho se v roce 1610 provdala za Indiána Kocouma.

Z této lodi neodejdeš

Angličané její život podruhé změnili o tři roky později, konkrétně 13. dubna přesně před 410 lety. V čele anglických osadníků v oblasti tehdy stál pozdější anglický šlechtic Samuel Argall. „V roce 1609 byl najat londýnskou společností, aby objevil kratší lodní cestu do Virginie. V roce 1610 se stal admirálem oblasti a byl pověřen, aby vyhnal Francouze ze zámořského území, které podle dohod mělo patřit Angličanům. V roce 1613 pak plul po řece Potomac hledajíc kukuřici pro kolonizátory,“ připomíná encyklopedie Britannica.

Argallovu práci ale neustále komplikovaly pokračující spory s Indiány, a tak se v dubnu rozhodl, že bude domorodé kmeny vydírat. Středem jeho zájmu se stala náčelníkova dcera Pocahontas, která i po letech měla v očích Angličanů mimořádné postavení. Nadále si uvědomovali, jak důležitou osobou je pro Powhatana. Argall se tak rozhodl, že Pocahontas unese a bude za ni požadovat výkupné.

Indiánku zajal lstí. Výhrůžkami donutil ke spolupráci bratra náčelníka kmene Patawomeck, Iopassuse. Tento muž společně s manželkou a Pocahontas se následně vydali navštívit Angličany k lodi kapitána Argalla. „Iopassusova žena pak začala naléhat, aby ji Pocahontas doprovodila na prohlídku vnitřku Argallovy lodi,“ uvádí web The Historical Marker Database.

Únos Pocahontas Angličany v roce 1613. Nalákali ji na loď.Zdroj: Wikimedia Commons, Johann Theodore de Bry after Georg Keller - Encyclopedia Virginia, volné dílo

Pocahontas sice váhala, ale nakonec se nechala přemluvit. Trojice Indiánů se na lodi najedla a přespala, když ale chtěla na další den odejít, Angličané odmítli Pocahontas pustit. Iopassus a jeho žena, kteří se navenek zdáli touto situací zaskočeni, dostali od kolonizátorů odměnu za pomoc a Powhatanovi odnesli zprávu o zajetí jeho dcery. „Loď Treasurer následně odvezla Pocahontas do jamestownské osady. Jako výkupné za její propuštění Angličané požadovali kukuřici, propuštění anglických vězňů a mírovou dohodu. Některé podmínky Indiáni splnili okamžitě, o dalších se ale rozhodli vyjednávat,“ nastiňuje web National Women's History Museum.

Z Indiánky anglickou křesťankou

V anglickém zajetí následně Pocahontas strávila celý další rok. „Evropané, kteří považovali Pocahontas za princeznu, byli překvapeni, že ji otec okamžitě nevykoupil, nevěděli ale, že jako na ženu na ni automaticky nepřecházela jeho moc,“ připomíná server Virginia Museum of History and Culture.

Angličané, kteří nadále čekali na to, zda Powhatan přeci jen dodá vše, co požadovali, pak Pocahontas přesunuli do osady Henrico v blízkosti dnešního Richmondu. Přestože nesměla odejít domů, únosci se k ní chovali uctivě a inteligentní Pocahontas začala objevovat jejich způsob života a svět, který se výrazně lišil od toho jejího.

„Pocahontas žila pod ochranou pastora Alexandera Whitakera a pod jeho vedením se učila angličtinu, o křesťanství a anglické kultuře,“ připomíná web History. Z Indiánky se stávala Angličanka.

Kromě nových vědomostí v osadě Henrico Pocahontas potkala také lásku. Setkala se zde s podnikatelem Thomasem Rolfem, který obchodoval s tabákem a zakládal ve Virginii tabákové plantáže. Podle anglických zdrojů se do sebe pár zamiloval, vdovec Rolfe ale potřeboval, aby před svatbou Pocahontas konvertovala ke křesťanství.

Indiánka Pocahontas a její manžel John RolfeZdroj: Wikimedia Commons, J. W. Glass, volné dílo

Tehdy už Angličané věznili Indiánku skoro dvanáct měsíců, Powhatanův kmen jim přitom stále nedodal celé výkupné. „Tehdy se zhruba 150 ozbrojených mužů i s Pocahontas vypravilo za Powhatanem. Došlo k potyčce, Pocahontas ale svému otci řekla, že si chce vzít Rolfeho, s čímž náčelník souhlasil (s předchozím indiánským mužem se rozvedla, což bylo v jejím kmenu povoleno). Pocahontas tak v roce 1614 konvertovala ke křesťanství a přijala jméno Rebecca. Její sňatek s Rolfem 5. dubna 1614 byl vnímán jako mírotvorná událost - byl uzavřen Mír Pocahontas. Rolfe následně pomohl ochránit kolonie ve Virginii svými plány na pěstování tabáku,“ uvádí web National Women's History Museum.

Rebecca dobývá královský dvůr

Manželství novopečené paní Rebeccy Rolfeové bylo šťastné. Rok po svatbě porodila syna Thomase a díky jejímu sňatku zavládl v oblasti dočasný mír. A to ještě nevěděla, že ji čeká obrovské dobrodružství. „Tehdejší další zástupce kolonizátorů Sir Thomas Dale se vypravil do Anglie, aby získal další peníze pro jamestownskou osadu od bohatých Londýňanů. Ti ale mezi jiným požadovali důkaz o tom, že anglickým kolonizátorům se v Americe povedlo domorodce přivést ke křesťanství. A tak se po návratu do Virginie Dale rozhodl poslat do Anglie manžele Rolfeovi s jejich synem a desítku dalších Indiánů z Powhatanova kmenu,“ uvádí web History.

V Londýně se "poangličená" Indiánka Pocahontas stala senzací. „Byla představena jako indiánská princezna Lady Rebecca Rolfeová,“ píše web History.

Pocahontas, nyní už Rebecca, v Anglii žila bombastický život. Nosila drahé šlechtické oblečení, chodila do divadla a na plesy a byla mimořádně populární. Dokonce byla představena britské královské rodině - anglickému králi Jakubovi I. (synovi Marie Stuartovny) a jeho manželce Anně Dánské. „Jednou šla na maškarní ples a byla zde dokonce usazena do blízkosti královského páru,“ připomíná web Správy národních parků.

Indiánka Pocahontas na audienci u britského krále Jakuba I. Obraz vznikl až dlouho po smrti Pocahontas, jde tak pouze o uměleckou představu setkání.Zdroj: Wikimedia Commons, Richard Rummell, volné dílo

V Anglii na Pocahontas čekalo i další překvapení - setkala se zde s kapitánem Johnem Smithem, o němž si myslela, že je mrtvý. „Smith na ni nikdy nezapomněl a dokonce o ní už dříve napsal dopis královně Anně, ve kterém vykresloval pomoc indiánské princezny Angličanům v počátcích osídlení Jamestownu. Smith později napsal, že při setkání Pocahontas zmítaly tak silné emoce, že nebyla schopná mluvit,“ zmiňuje web Správy národních parků.

Setkání Pocahontas a Smitha bylo emocemi plné - Pocahontas dokonce Smitha začala nazývat svým otcem, zároveň mu ale údajně poměrně nazlobeně a hlasitě začala vytýkat, že se špatně choval k jejímu lidu.

S Pocahontas zemřel i mír

Přes velký úspěch Rolfeových - zejména tedy Pocahontas - u anglické šlechty i krále v roce 1617 nastal čas, aby se rodina vrátila do Virginie. Tehdy přibližně jednadvacetiletá Pocahontas ale nakonec svou rodnou zemi už nespatřila. V době, kdy měla vyjet jejich loď, totiž vážně onemocněla a ještě na anglické půdě zakrátko zemřela.

Příčina její smrti je dodnes záhadou. „Spekuluje se o tuberkulóze, zápalu plic či neštovicích; podle některých ale byla otrávena. Podle jejího manžela Rolfea Pocahontas na smrtelné posteli řekla: Všichni musí zemřít. Stačí mi, že žije moje dítě,“ uvádí web History.

Pocahontas byla pohřbena v kostele svatého Jiří v městečku Gravesend v anglickém hrabství Kent. Rolfe se následně vrátil do Virginie, kde dál úspěšně podnikal s tabákem, svého syna Thomase ale nechal vyrůstat u příbuzných v Anglii. Už jej nikdy neviděl - zemřel dříve, než jeho syn dospěl a sám se vypravil do rodiště své zesnulé matky. „Thomas Rolfe mladší přijel do Ameriky jako dvacetiletý a ujal se dědictví po svém otci. Stal se z něj gentleman, úspěšný pěstitel tabáku,“ nastiňuje web History.

Na rozdíl od Pocahontasina syna byly osudy jejího dalšího příbuzenstva tragické. „Když se náčelník Powhatan dozvěděl o smrti své dcery, byl zničený. Zemřel asi rok po ní a s jeho smrtí a skonem Pocahontas se vztahy mezi indiánským kmenem a kolonizátory opět rychle rapidně zhoršily,“ píše web History.

Období míru, který Pocahontas zařídila svou odvahou, inteligencí i sňatkem, tak skončilo. Dvě skupiny, které se snažila spojit, se rychle opět začaly napadat a vraždit. Legenda o odvážné Indiánce ale i přesto přetrvala až dodnes.