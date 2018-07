Počet mrtvých stoupá. Japonské úřady označily vlnu veder za přírodní katastrofu

Japonská vládní meteorologická agentura označila dlouhodobé vysoké teploty, které v zemi vycházejícího slunce panují již déle než dva týdny, za přírodní katastrofu. Podle mluvčího agentury nemají teploty, které byly v některých oblastech země naměřeny, obdoby.

Nejméně 65 zejména starších osob již v důsledku veder zemřelo a více než 22 tisíc lidí bylo hospitalizováno s vážnými případy úžehu či úpalu. Podle předpovědí se přitom nezdá, že by nadměrné horko mělo v nejbližším týdnu polevit.

V pondělí byla v japonském městě Kumagaya v centrální části ostrova Honšú naměřena dokonce nejvyšší teplota v historii země. Rtuť teploměru se vyšplhala těsně nad 41 stupňů Celsia. Teploty přesahující 40 stupňů naměřili historicky poprvé také v Tokiu.

#Japan #heatwave sees new maximum temperature records, including 41.1°C in Kumagaya and 40.8°C in Oume, both near Tokyo, says Japan Meteorological Agency. pic.twitter.com/glgQCory9U