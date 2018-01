Záplavy v Kalifornii: počet mrtvých vzrostl na třináct, další se pohřešují

"Měli jsme velmi náročný den," uvedla pro DPA Yaneris Munizová, mluvčí regionu Santa Barbara. Pátrací a záchranné operace podle ní nadále probíhají.

K většině smrtelných úrazů podle ní došlo v oblasti Montecito, kterou minulý měsíc zasáhl rozsáhlý požár Thomas. Současnou pohromu způsobily podle amerického geologického průzkumu velké deště, které začaly v úterý noci. Ty rozmáčely vysušenou půdu a způsobily její mělké sesuvy. Vzniklo tak rychle tekoucí bahno, které se chová podobně jako voda. K tomuto jevu dochází, když velké dešťové srážky zasáhnou velmi suchou oblast.

Bahenní "tok odpadu" zahrnoval i stržené stromy a sloupy elektrického vedení. Na řadě míst zablokoval silnice a smetl domy. "Asi 25 lidí bylo zraněno, několik se jich stále pohřešuje," uvedla Munizová. Do akce bylo nasazeno kolem 50 záchranářů.

Mudslides rushing through southern California made that much worse by conditions left after horrendous wildfires, @BBCJamesCook reports https://t.co/MRQwep0q0D pic.twitter.com/yuLgMxICHv