Pochován mezi velikány. Ve Westminsteru uložili urnu se Stephenem Hawkingem

Smutečního obřadu se zúčastnili i herec Benedict Cumberbatch, jenž Hawkinga ztvárnil ve stejnojmenném dramatu televize BBC, astronaut Tim Peaky, královský astronom Martin Rees či držitel Nobelovy ceny za fyziku Kip Thorne, který s Hawkingem během života spolupracoval.

Zvláštností obřadu bylo hudební zachycení Hawkingova poselství, které zpracoval řecký skladatel Vangelis. To totiž Evropská vesmírná agentura posléze skrze družici symbolicky vyslala k jedné z černých děr, tedy k zástupci objektů, kterým se britský fyzik ve své kariéře věnoval nejvíce.

Stephen Hawking: an inspiring, incredible superhuman who defied convention and made astonishing theories and discoveries. We will remember him and the world will continue to be inspired and in awe of the amazing Professor Hawking.